БПЛА и мобильные перевязочные пункты - что еще приняли на вооружение в белорусскую армию

Белорусские военные внимательно следят как за мировыми тенденциями развития вооружения, так и за опытом СВО. Конфликт в Украине показал, что необходимо расширять спектр и наличие в армии БПЛА и средств противодействия им.

Так, мобильный комплекс "Сапсан" скоро будет принят на вооружение в белорусской армии. Об этом на коллегии Госкомвоенпрома рассказал замминистра обороны по вооружению. Он отметил, что поставка современных образцов вооружения - результат взаимодействия Минобороны и Госкомвоенпрома.

Андрей Федин, замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Беларуси:

"Примером такого взаимодействия является принятый в 2024 году на вооружение зенитный ракетный комплекс "Бук-МБ", а также закупленные нами мобильные перевязочные пункты, радиолокационные станции, беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними. Это позволяет обеспечивать Вооруженные Силы всем тем, что необходимо для вооруженной защиты нашего государства".