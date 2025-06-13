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Браконьеры из Солигорского района попали в сети госинспекторов
В Солигорском районе Браконьеры "порыбачили" на 17 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, двое мужчин отправились ловить рыбу на разливы "Торфобрикетного завода Старобинский" вблизи деревни Поварчицы Солигорского района, прихватив с собой сети общей длиной 50 м, ловить которыми, к слову, запрещено.
Ночная добыча браконьеров составила 204 серебряных карася, 36 линей и 4 окуня. Правда, долго радоваться успеху рыбакам не удалось - в дело вмешались сотрудники природоохраны.
Общий ущерб, нанесенный природе, превысил 17 тысяч рублей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Незаконный улов, орудия лова, лодка и автомобиль изъяты. В отношении двоих рыбаков возбуждено уголовное дело. Часть причиненного ущерба - 9 тыс. рублей - они возместили.