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Браконьеры из Солигорского района попали в сети госинспекторов

В Солигорском районе Браконьеры "порыбачили" на 17 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, двое мужчин отправились ловить рыбу на разливы "Торфобрикетного завода Старобинский" вблизи деревни Поварчицы Солигорского района, прихватив с собой  сети общей длиной 50 м, ловить которыми, к слову, запрещено.

Ночная добыча браконьеров составила 204 серебряных карася, 36 линей и 4 окуня. Правда, долго радоваться успеху рыбакам не удалось - в дело вмешались сотрудники природоохраны.

Общий ущерб, нанесенный природе, превысил 17 тысяч рублей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Незаконный улов, орудия лова, лодка и автомобиль изъяты. В отношении двоих рыбаков возбуждено уголовное дело. Часть причиненного ущерба - 9 тыс. рублей - они возместили.

браконьерствоохрана природыЗона Х