Браконьеры из Солигорского района попали в сети госинспекторов

В Солигорском районе Браконьеры "порыбачили" на 17 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, двое мужчин отправились ловить рыбу на разливы "Торфобрикетного завода Старобинский" вблизи деревни Поварчицы Солигорского района, прихватив с собой сети общей длиной 50 м, ловить которыми, к слову, запрещено.

Ночная добыча браконьеров составила 204 серебряных карася, 36 линей и 4 окуня. Правда, долго радоваться успеху рыбакам не удалось - в дело вмешались сотрудники природоохраны.