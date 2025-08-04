Брест и Орел обрели статус городов-побратимов

Брест и Орел стали городами-побратимами. Подписание соответствующего соглашения произошло 4 августа в ходе второго заседания рабочей группы по взаимодействию Беларуси и Орловской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского облисполкома.

Подписи под соглашением об установлении побратимских связей между белорусским и российским городами поставили председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский и мэр Орла Юрий Парахин. Свои отношения стороны намерены выстраивать, опираясь на принципы доверия и придавая большое значение созданию условий для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов. Документ предусматривает содействие в установлении связей между предприятиями и организациями Бреста и Орла, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов.

Города нацелены развивать взаимодействие между учреждениями образования, организовывать обмены учащихся, студентов и преподавателей. Будут поощряться контакты в сферах культуры, спорта и туризма, в частности участие в фестивалях и турнирах. "Брест и Орел имеют общее историческое прошлое, героическое. В этой связи взаимодействие проще всего начать с учреждений образования и культуры. Главный, конечно, экономический потенциал наших городов, которые сейчас активно развиваются", - сказал Сергей Лободинский. В частности, брестчане уже поставляют в Орел свою продукцию: продукты питания, дорожную технику и другие товары.