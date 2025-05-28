Брестские пограничники в честь праздника впервые организовали мотопробег

Всегда на страже рубежей своей страны. 28 мая профессиональный праздник отмечают белорусские пограничники. Под их четким контролем более 3,5 тыс. км государственной границы. Свою службу они несут верно и ответственно каждый день.

Расскажем, как проходит этот праздничный день в Бресте.

День пограничника

По традиции программа праздничного дня стартовала с торжества на площади Ленина. Здесь собрались разные поколения профессионалов. А самые лучшие военнослужащие Брестской погрангруппы получили награды. В 2025 году их удостоено более 40 человек.

Под контролем брестских пограничников - 350 км на рубеже с Украиной и Польшей. Предупреждение, выявление и пресечение правонарушителей, организация пропуска через государственную границу и ее охрана. Задачи непростые.

Работать на высоком уровне сегодня помогают новейшие технологии и оборудование. К слову, Брестская погрангруппа - старейшая в стране. А еще самая протяженная.

"24/7 мы служим. И выходной - это субъективное название. Службу я люблю за то, что она помогает нашим гражданам спокойно спать. Ведь вы все знаете, что силовики - это люди, которые не производят продукты и что-то, они производят самое, на мой взгляд, важное - безопасность", - рассказал Дмитрий Куликовский, начальник отдела Брестской погрангруппы.

Марина Довгун, начальник отдела Брестской погрангруппы:

"Та дисциплина и тот порядок, тот устой, те традиции, которые присутствуют в органах пограничной службы, меня увлекли, они меня поглотили и в дальнейшем определили мою судьбу. Потому что пограничник - это не профессия, это образ жизни. И я горда тем, что стечение обстоятельств связало мою жизнь именно с органами погранслужбы. Поэтому только вперед и развиваться".

Они хранят традиции своих предшественников и чтят память о них. Торжественным маршем по центральной улице Ленина военнослужащие Брестской погрангруппы и учащиеся спецклассов прошли к мемориальному комплексу "Стражам границ".

В центре мемориал и 8 стел с барельефами пограничников, которые отважно защищали границы Советского Союза. Живые цветы легли к центральному монументу, в память о героях и минута молчания.

Сергей Савчук, начальник Брестской погрангруппы:

"Мы совершенствуемся, инженерную инфраструктуру в первую очередь, строим новые подразделения, модернизируем то, что у нас осталось от прежних времен. Пограничная группа обладает всем необходимым потенциалом, чтобы реагировать моментально на все вызовы и риски, угрозы, которые существуют на сегодняшний день на госгранице. Если говорить про сегодняшнюю обстановку, она достаточно динамичная, но в целом контролируемая".

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В честь профессионального праздника и мотопробег пограничников по главным артериям города. Проводят его впервые.

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