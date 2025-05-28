Брестский регион потеряет в пределах 30 % урожая яблок, хватит ли стране?

"Урожай 2024 года, который мы вырастили в Брестском регионе, 120 тыс. тонн яблок. Потеряли мы 30 %, но 90 тыс. тонн останется. Это достаточно, чтобы прокормить нашу Республику Беларусь", - считает председатель Брестского облисполкома

По его словам, важно, чтобы все торговые сети брали на себя обязательства по закупке урожая. "Потому что наши фермеры, которые выращивают яблоки, стараются продать их как можно эффективнее. И спрос на нашу продукцию, которую мы выращиваем, постоянен. И понятно, что великая соседняя наша Российская Федерация готова весь выращенный урожай Брестского региона скупать буквально в осенний период", - рассказал он.