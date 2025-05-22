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Британский блогер и фанат белорусской сгущенки посетил Палату представителей
Британец и амбассадор Уилл Эгертон продолжает знакомить свою многомиллионную аудиторию с нашей страной. Сегодня он посетил Палату представителей, где узнал об истории белорусского парламентаризма. Также для блогера провели экскурсию по ключевым местам, где принимаются важные для страны законопроекты.
Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Идея родилась в том формате, в которым бы хотелось с нашими избирателями общаться. Молодые депутаты, мы и мои коллеги, нашли такой новый формат диалога с нашими избирателями. Почему бы блогеру не рассказывать про законодательную систему нашей страны. Это близко и доступно для молодежи".
Уилл Эгертон, блогер (Великобритания):
"Мне здесь очень комфортно. У меня и друзья появились, и всякие возможности. Я чувствую себя здесь перерожденным, новым, мне здесь очень нравится. Здесь безумно красиво и чисто - это самое главное. И, думаю, все иностранцы говорят такое".
Британский тревел-блогер снимает в Беларуси видео для соцсетей о жизни, культуре и национальных достояниях нашей страны. Больше всего просмотров по-прежнему набирают ролики, где он пробует белорусскую сгущенку с колбасой, с пельменями. Одним словом - британец.