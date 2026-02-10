Британский след - почему Англии выгодны протесты во Франции и стоит ли ожидать распад ЕС

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b35108cc-256c-4172-a034-60dd505d9b18/conversions/c409a54e-d479-49b9-b7a4-d3a42da7ec08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b35108cc-256c-4172-a034-60dd505d9b18/conversions/c409a54e-d479-49b9-b7a4-d3a42da7ec08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b35108cc-256c-4172-a034-60dd505d9b18/conversions/c409a54e-d479-49b9-b7a4-d3a42da7ec08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b35108cc-256c-4172-a034-60dd505d9b18/conversions/c409a54e-d479-49b9-b7a4-d3a42da7ec08-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

Во Франции набирают силу протесты с радикальными лозунгами о возможном выходе страны из Евросоюза ("Фрексит"). По мнению аналитика Юлии Абухович, фундамент этих выступлений следует искать не только во внутренних проблемах ЕС, но и во внешнем влиянии. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Эксперт скептически оценивает масштаб протестов, указывая, что "там даже процента не будет всего населения Франции, тех, кто вышел". Однако она обращает внимание на их природу: "Уши растут из Великобритании, которая давно заинтересована в том, чтобы такого соединения, как Европейский Союз, не существовало".

По словам Юлии Абухович, Лондон традиционно проводит политику, направленную на ослабление соседей. После "Брексит" эти намерения могли усилиться. "Британия это известный интриган. Вся жизнь и вся позиция Британии по отношению к другим государствам всегда строилась именно на том, чтобы кого-нибудь уколоть, что-нибудь сделать такое, чтобы ослабить своих соседей", - заявила аналитик. Цель такой политики, по ее мнению, - "изматывание Европейского Союза, превращение его в недееспособную организацию, чтобы Великобритания стала великой".

Внешнее давление накладывается на глубокий внутренний кризис Евросоюза. Эксперт напоминает, что изначальная модель интеграции оказалась утопичной: "Не могут они быть равноправными изначально". Вместо выравнивания уровней развития произошло подавление национальных интересов более слабых стран. "Тогда все делалось по тому принципу, что все экономики вырабатывали много всего и сбывать это некуда, поэтому давайте их национальную идентичность смоем с лица земли. Глобализация же, шикарный процесс", - иронично отметила Юлия Абухович.

Результатом стало то, что "маленькие государства начинают поднимать голову". Яркий пример - позиция Венгрии, которой "в законодательном порядке устанавливают запреты" на сотрудничество с РФ. "Вот это непонимание приводит к тому, что, конечно же, национальные государства пробуждаются и спрашивают: "А зачем нам все это?" - резюмировала эксперт.

Отвечая на вопрос о возможном "параде суверенитетов" и распаде ЕС, эксперт провела аналогию с СССР: "Они поодиночке уже не представляют, как существовать". Однако, по ее мнению, развал будет не быстрым: "Разваливаться они будут сложно, долго и очень болезненно". Причиной является глубокая экономическая и производственная взаимозависимость стран-членов.