Последний месяц лета - время подготовки к новому учебному году. БРСМ дал старт благотворительной акции "В школу с добрым сердцем".

Детям из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанникам домов-интернатов может помочь каждый желающий. Волонтеры движения организовали пункты сбора одежды и принадлежностей в торговых центрах.

Благотворительная акция продлится до 10 сентября. Подарки детям вручат в торжественной обстановке. Это будет праздник с интерактивными площадками и развлекательными викторинами. Ни один ребенок, нуждающийся в помощи, не останется без внимания.