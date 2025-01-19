БРСМ дал старт республиканской акции для впервые голосующих "Твой голос первый"

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БРСМ дал старт республиканской акции для граждан, которые будут голосовать впервые, "Твой голос первый", сообщает БЕЛТА.

Торговый центр "Першы Нацыянальны гандлевы дом", собравший лучших производителей со всех областей под одной крышей, сегодня стал местом притяжения порядка 200 активных граждан, которым впервые будет предоставлено право голосования на выборах Президента Беларуси. В ходе интерактивного опроса молодые люди смогли не только высказать свою гражданскую позицию, но и поделиться, насколько осознанно они идут голосовать и почему для них это важно.

Специальным приглашенным гостем мероприятия стал Влад Кобяков, популярный видеоблогер, исполнитель, телеведущий, шоумен. Он рассказал участникам мероприятия о личном первом опыте участия в электоральной кампании, поделился мыслями и эмоциями, а также предложил молодым людям поучаствовать во флешмобе - вместе с впервые голосующими он записал памятное мотивирующее видео. Прокричав фразу "Я приду - мой голос первый!", участники дружно пообещали всей стране, что они обязательно придут на избирательные участки и впервые оставят голос в поддержку своего кандидата.

Проект направлен на повышение электоральной активности и призван напомнить молодым людям, которым исполнилось 18 лет, об их конституционном избирательном праве и гражданской ответственности.