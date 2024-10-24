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БСЖ подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки и развития женских инициатив
Выход на новые горизонты сотрудничества. Белорусский союз женщин подписал соглашение с Фондом поддержки и развития женских инициатив, который представляет атомную отрасль России.
Документ предусматривает участие активных представительниц далеко не слабого пола в различных совместных проектах. К примеру, по поддержке женщин инженерно-технических специальностей, развитию их потенциала, созданию комфортной среды для профессионального роста и развития. В составе делегаций женщины-лидеры, руководители, представители деловых кругов, бизнеса и предприятий.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Для нас это важно, потому что есть много инициатив, завязанных на здоровье женщины, а Белорусский союз женщин - инициатор и автор акции "Здоровье женщины - здоровье нации", поэтому в этом направлении у нас с ними много точек соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. Мы видим, что Росатом - та организация, которая заходит в нашу страну с социальными проектами".
Активисты женского движения двух стран побывали также на БелАЭС. Как известно, атомная электростанция - это крупнейший союзный проект в области энергетики. Особый интерес вызвал информационный и учебно-тренировочный центры станции, а также система подготовки персонала и полномасштабный тренажер пульта управления энергоблоком.
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