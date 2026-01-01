БТ - 70! Наталья Эйсмонт рассказала, что смотрит Президент

БТ - 70 лет! В юбилей пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что смотрит Александр Лукашенко чаще.

Телевидению он уделяет большое внимание. С 17 сентября 2024 года есть фаворит - "Первый информационный"! Президент был погружен во все нюансы создания телеканала.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Знаю точно, что сейчас Президент "Первый информационный" смотрит достаточно часто. Естественно, Президент смотрит "Панораму". Это действительно главная итоговая передача".

Она отметила, что "Панорама" - важнейшая передача с политической точки зрения.

"Все остальное, конечно, Президент также смотрит, фиксирует. Он не раз говорил и про "Фактор.by". Как наш Президент, который так внимателен ко всему, мог бы не зафиксировать настолько яркое шоу, которое побило все исторические рекорды в плане рейтингов. Естественно, он понимает, что это важнейшая площадка", - сказала она.