"Будущее Беларуси в твоих руках" - мурал с таким названием теперь есть и в Бобруйске

Подарок на долгую память от БРСМ появился символично на улице Народного единства в Бобруйске в одном из быстро развивающихся микрорайонов города. В церемонии открытия арт-объекта приняли участие представители всех поколений. На фоне живописной природы изображены мужская, женская и детская ладони, на которых лежит карта Беларуси. В мурал заложили несколько глубоких смыслов: ценность традиционных семейных отношений, любовь к Родине, забота о ее успешном будущем.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Что касается арт-объекта, то был ряд предложений из различных цитат и слоганов. Но ребята пришли к пониманию, что мы все живем в одной большой прекрасной стране. И сегодня как никогда важна именно консолидация единства. Вокруг чего всегда объединяются граждане? Конечно, вокруг общих ценностей: семья, здоровье, красивая и мирная страна. И ребята через свое творчество, через свой рисунок хотели донести именно это".