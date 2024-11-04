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"Будущее Беларуси в твоих руках" - мурал с таким названием теперь есть и в Бобруйске
Подарок на долгую память от БРСМ появился символично на улице Народного единства в Бобруйске в одном из быстро развивающихся микрорайонов города. В церемонии открытия арт-объекта приняли участие представители всех поколений. На фоне живописной природы изображены мужская, женская и детская ладони, на которых лежит карта Беларуси. В мурал заложили несколько глубоких смыслов: ценность традиционных семейных отношений, любовь к Родине, забота о ее успешном будущем.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Что касается арт-объекта, то был ряд предложений из различных цитат и слоганов. Но ребята пришли к пониманию, что мы все живем в одной большой прекрасной стране. И сегодня как никогда важна именно консолидация единства. Вокруг чего всегда объединяются граждане? Конечно, вокруг общих ценностей: семья, здоровье, красивая и мирная страна. И ребята через свое творчество, через свой рисунок хотели донести именно это".
Программа "Марафона единства" в Бобруйске стала еще более насыщенной. Несколько новых проектов были запущены в ноябре: мастер-класс от Президентского оркестра, цеховой концерт и, конечно, концерт "Время выбрало нас".
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