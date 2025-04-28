Будут ли нововведения во вступительной кампании - 2025, рассказал Сергей Пищов

В 2025 году во вступительной кампании не будет никаких нововведений. Стабильность системы образования является главным показателем. Такое мнение высказал в эфире "Первого информационного" начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.

Сергей Пищов:

"Самое главное новшество вступительной кампании 2025 года - это практическое отсутствие новаций в сравнении с 2024 годом. Все те нововведения, которые были введены в правила приема, во вступительную кампанию, сохранены. В этом году, мы полагаем, изменений никаких у нас не будет".

Сергей Пищов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30a8c38-dab1-4b14-a23b-c33005b4e454/conversions/7c798005-8629-46b2-b6b7-fdc0c0cbfec3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30a8c38-dab1-4b14-a23b-c33005b4e454/conversions/7c798005-8629-46b2-b6b7-fdc0c0cbfec3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30a8c38-dab1-4b14-a23b-c33005b4e454/conversions/7c798005-8629-46b2-b6b7-fdc0c0cbfec3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c30a8c38-dab1-4b14-a23b-c33005b4e454/conversions/7c798005-8629-46b2-b6b7-fdc0c0cbfec3-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Пищов

Он отметил, что структура специальностей корректируется ежегодно с учетом перспективной потребности организаций - заказчиков кадров, с учетом позиций Министерства труда, социальной защиты, Министерства экономики.