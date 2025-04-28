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Будут ли нововведения во вступительной кампании - 2025, рассказал Сергей Пищов
В 2025 году во вступительной кампании не будет никаких нововведений. Стабильность системы образования является главным показателем. Такое мнение высказал в эфире "Первого информационного" начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.
Сергей Пищов:
"Самое главное новшество вступительной кампании 2025 года - это практическое отсутствие новаций в сравнении с 2024 годом. Все те нововведения, которые были введены в правила приема, во вступительную кампанию, сохранены. В этом году, мы полагаем, изменений никаких у нас не будет".
Он отметил, что структура специальностей корректируется ежегодно с учетом перспективной потребности организаций - заказчиков кадров, с учетом позиций Министерства труда, социальной защиты, Министерства экономики.
"Важным является то, что организация вступительной кампании - это первый этап обеспечения кадровой безопасности наших предприятий, непосредственно после того, как ребята закончат университеты либо колледжи. Основной посыл здесь такой - каждому выпускнику бюджетной или платной форм обучения предоставлено первое рабочее место для того, чтобы обеспечить в дальнейшем продвижение и профессиональный рост", - заключил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси.