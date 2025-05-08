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Бугров: Качественным трудом белорусы каждый день делают Беларусь сильнее
Это не просто выставка - это возможность познакомится с нашим военным производством и достижениями. Это слова Президента Беларуси Александра Лукашенко на открытии Международного выставочного центра.
Такой центр просто вынуждает говорить о достижениях Беларуси. Какими усилиями Беларусь достигла того, что имеет сейчас, рассказал зампредседателя Белорусской партии "Белая Русь" Андрей Бугров.
Андрей Бугров:
"Это очередная победа белорусского народа. Маленькая страна, находящаяся под давлением, под санкциями, смогла построить прекрасный комплекс международного уровня, куда, я уверен, будут приезжать друзья, куда будем приходить сами и радоваться своим достижениям".
Зампредседателя заметил, что Международный выставочный центр - это вклад каждого белоруса и возможность показать нашу силу и единство. "Качественным трудом белорусы каждый день делают Беларусь сильнее", - завершил эксперт.