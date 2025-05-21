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Бугров: Военно-промышленный комплекс Беларуси может удивить
21 мая на выставке MILEX-2025 очень хорошо видно, что советское наследие никуда не делось, но ему на смену активно приходит белорусское. Об этом поговорили с заместителем председателя партии "Белая Русь" Андреем Бугровым.
"Не перестает удивлять сам новый выставочный комплекс, тем более представленные экспонаты. Военно-промышленный комплекс Беларуси может удивить, белорусам должно быть спокойно за свое будущее. То, что мы сегодня увидели, это дорогого стоит. Удивило количество иностранных делегаций, иностранных гостей, которые заинтересованы в приобретении нашей продукции. Ведь белорусское - значит качественное. Мы с вами прекрасно знаем, что на нашей белорусской земле, на нашей площадке решаются не только дипломатические вопросы, но и вопросы военно-промышленного комплекса. Поэтому сегодня то, что здесь продемонстрировано, действительно это очередная наша победа", - отметил Андрей Бугров.
Заместитель председателя партии "Белая Русь" подчеркнул, что военная дипломатия является сейчас наиболее актуальной темой в развитии отношений между странами, которые поддерживают друг друга. Беларусь - мирная страна. Те делегации, которые прибыли, знают, что Беларусь - это надежный партнер, с которым можно вести дела и подписывать контракт.