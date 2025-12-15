Булавко: ВНС позволяет учесть чаяния и пожелания всех социальных групп страны

Белорусы находятся в преддверии Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря. В ходе него будет подтвержден и определен дальнейший путь развития страны, потому что ВНС утверждает Программу социально-экономического развития.

Насколько ВНС современный и продуктивный механизм, ответил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко.

ВНС не только современный и продуктивный, он еще и актуальный для Беларуси. Анатолий Булавко

"Наверное, не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире это единственный пример наличия в государстве такого высшего представительского органа, в котором участвуют все слои населения - начиная от простого рабочего на заводе и заканчивая руководством государства. Это тот форум, который позволяет обсудить и учесть чаяния, пожелания всех белорусских граждан", - добавил он.

Заседание ВНС, которое состоится в середине декабря, - финишная прямая обсуждения в том числе и Программы социально-экономического развития, которая проходила гласно, с широким привлечением общественности. По мнению депутата, важно, чтобы люди понимали: если они хотят иметь красивые и хорошие дороги, то в программу на следующую пятилетку это дело финансово заложено, а это значит, что дороги будут. Если народ желает повысить качество образования, то тоже все есть в цифрах, и каждое пожелание и направление деятельности подтверждается конкретными цифрами, причем не взятыми с потолка. Помимо прочего, в ходе ВНС прозвучит и отчет правительства Беларуси, как работали до этого, и если имеются какие-либо проблемы, то они однозначно будут отмечены. "В этом и заключается особенность руководства Беларуси: если есть недостатки, то о них говорят, выявят их причины и ликвидируют проблемы", - пояснил гость интервью.

Анатолий Булавко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4a0860-8976-4e71-9ff4-90447fa4531a/conversions/fa61ceac-090d-40c3-b874-6dd037167461-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4a0860-8976-4e71-9ff4-90447fa4531a/conversions/fa61ceac-090d-40c3-b874-6dd037167461-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4a0860-8976-4e71-9ff4-90447fa4531a/conversions/fa61ceac-090d-40c3-b874-6dd037167461-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca4a0860-8976-4e71-9ff4-90447fa4531a/conversions/fa61ceac-090d-40c3-b874-6dd037167461-xl-___webp_1920.webp 1920w Анатолий Булавко

Анатолий Булавко считает, что самый яркий пример для всего мира - участие народа в руководстве государством, ведь все делегаты (фактически 95 %) являются выдвиженцами народа. Это депутаты Палаты представителей, депутаты местных советов, представители общественных организаций и трудовых коллективов - люди, которым доверяет население.

Собеседник также не сомневается и в том, что программа, которую примут на Всебелорусском народном собрании, будет реализована на 100 процентов, потому что если все возьмутся за работу, то не будет недостижимых целей. "А это влечет за собой развитие государства, улучшение благосостояния граждан, повышение качества жизни, и это то, ради чего человек и живет", - подытожил свою мысль Анатолий Булавко.