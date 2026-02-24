Если строительство Белоруской атомной станции представители Евросоюза критиковали, то амбиции поляков в ядерной энергетике сейчас только приветствуют, заявляя, что это не только стабильность энергетической системы, но и ее экологичность.

Дмитрий Буневич, советник директора Российского института стратегических исследований:

"Планы, которые вынашивают в Варшаве по поводу развития атомной электроэнергетики, связаны с достаточно тесным взаимодействием со своими союзниками, в том числе с Соединенными Штатами. Такие амбиции могут преподносить только в качестве примера успехов, доверия, кооперации, укрепления взаимодействий и так далее".

"Соседи на Востоке точно также хотят укреплять доверие, укреплять взаимодействие, помогать друг другу, заключать долгосрочное партнерство (все, что связано с атомной электроэнергетикой, это вопрос десятилетий, потому что это очень сложная технологическая процедура, связанная с утилизацией, с высокими стандартами безопасности, требует постоянного и очень доверительного сотрудничества)", - пояснил он.