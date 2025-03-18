Бурляев: Россия благодарна Лукашенко за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей

Когда в России при руководстве Ельцина стала распадаться наша страна, Александр Григорьевич удержал Беларусь и как бы законсервировал многие процессы, за которые кто-то критиковал Александра Григорьевича, что так уж жестко и так далее. А это было необходимо. И сейчас Россия благодарна за эту консервацию, за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, за понимание неразрывности России и Беларуси - это и есть часть огромной Святой Руси. Поэтому и я лично, и очень многие депутаты Думы, и очень многие в нашем народе здесь, в России, любят Александра Григорьевича, благодарны ему за то, что он совершает поступки мужские.

Николай Бурляев, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, народный артист России