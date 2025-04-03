Бузовский рассказал про новые подходы к обучению в Академии управления при Президенте Беларуси

Александр Лукашенко настаивает на том, что необходимо реформировать Академию управления, придать ей новый импульс для развития.

Для принятия каких-то управленческих решений, тем более, если они должны принципиально, радикально изменять старые подходы, должен быть проведен соответствующий анализ на предмет того, что необходимо на сегодняшний день системе управленцев, которые проходят образовательный процесс в Академии. Таким мнением поделился ректор Академии управления при Президенте Беларуси Игорь Бузовский в проекте "Актуальное интервью".

"Этот анализ на данном этапе у нас проводится в рамках научно-исследовательской работы нашего Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления. Я уверен, он будет достаточно высокоэффективный, в рамках которого будет приниматься решение не ситуативно, а на основе социологических исследований, которые мы буквально сейчас провели со всеми государственными органами, с подавляющим большинством управленцев", - рассказал Игорь Бузовский.