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"Было интересно увидеть такие масштабы". Финалисты проекта "Тивиар" побывали на БТ
Побывать по ту сторону экрана и узнать секреты телевизионной кухни Белтелерадиокомпании 13 февраля смогли финалисты 4-го сезона молодежного совместного проекта журфака БГУ и Белтелерадиокомпании "Тивиар".
Школьники и студенты оказались здесь впервые. Юные журналисты увидели знаменитые наши студии - 300-ку и 600-ку, аппаратные, попробовали себя в разных ипостасях.
Какие впечатления и подробнее о самом конкурсе расскажем в сюжете.
По ту сторону экрана
Побыть в роли ведущего и попробовать себя в качестве репортера хотел бы каждый. Также и побывать по ту сторону экрана и посмотреть, как устроена эта большая внутренняя медиакухня. Такой уникальной возможностью воспользовались финалисты 4-го сезона совместного молодежного проекта факультета журналистики БГУ и Белтелерадиокомпании "Тивиар". Всего участниками проекта стали более 50 молодых людей со всей страны. Это студенты, абитуриенты и школьники. В финал проекта вышли только 15 лучших работ. И не все ребята близки к журналистике, но благодаря конкурсу, стали на шаг ближе к этой творческой сфере и смогли сегодня погрузиться в этот мир телевидения.
Юлия Ковалевская, финалист проекта "Тивиар":
"Экскурсия очень интересная, потому что я сама из Бреста и по договору подряда работаю в телерадиокомпании "Брест". Было интересно увидеть такие масштабы и сравнить, посмотреть, куда можно расти".
"В целом вся экскурсия - восторг, так как я учусь в университете технологической направленности. Все, что здесь происходит, для меня в новинку. Это так интересно, необычно, очень понравилось", - поделилась Евгения Пивоварова, финалист проекта "Тивиар".
Также ребята смогли познакомиться, пообщаться с известной телеведущей Белтелерадиокомпании Ниной Можейко. Для юных журналистов она провела мастер-класс.
Нина Можейко, телеведущая, корреспондент телеканала "Первый информационный":
"Для меня это какое-то совершенно новое качество. Я никогда не рассматривала себя как ментора, а тем более как преподавателя. Новый опыт, очень интересный. И если говорить о том, чему я буду учить, я, наверное, буду делиться своим опытом, то, что я реально умею, то, чем я занимаюсь какое-то определенное количество лет. Покажу свои наработки, расскажу про жанр интервью".
Спецноминация, посвященная "Первому информационному"
В 2025 году, помимо традиционных двух номинаций "Лучший проект для телевидения/видеоблога" и "Лучший радиопроект/подкаст", есть и нововведение.
Максим Тютеньков, старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ:
"В этом году мы решили посвятить новую нашу номинацию, спецноминацию, посвященную "Первому информационному" телеканалу, старт которого начался в сентябре 2024 года. Мы также получили заявки от ребят именно для "Первого информационного". Они будут соревноваться в этой спецноминации. Действительно, там есть проекты, новые рубрики именно и для этого телеканала, их новые идеи".
Завтра уже на факультете журналистики БГУ ребятам предстоит защитить свои проекты перед профессиональным жюри, в состав которого входят преподаватели кафедры телевидения и радиовещания и известные ведущие и журналисты Белтелерадиокомании.
Также после защиты определяют победителей проекта. И кто знает, может уже совсем скоро на "Первом информационном" или на другом любом телеканале, холдинге или радио появятся программы или рубрика одного из финалистов конкурса. Но это только пока вопрос времени.