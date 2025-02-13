"Было интересно увидеть такие масштабы". Финалисты проекта "Тивиар" побывали на БТ

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Побывать по ту сторону экрана и узнать секреты телевизионной кухни Белтелерадиокомпании 13 февраля смогли финалисты 4-го сезона молодежного совместного проекта журфака БГУ и Белтелерадиокомпании "Тивиар".

Школьники и студенты оказались здесь впервые. Юные журналисты увидели знаменитые наши студии - 300-ку и 600-ку, аппаратные, попробовали себя в разных ипостасях.

Какие впечатления и подробнее о самом конкурсе расскажем в сюжете.

По ту сторону экрана

Побыть в роли ведущего и попробовать себя в качестве репортера хотел бы каждый. Также и побывать по ту сторону экрана и посмотреть, как устроена эта большая внутренняя медиакухня. Такой уникальной возможностью воспользовались финалисты 4-го сезона совместного молодежного проекта факультета журналистики БГУ и Белтелерадиокомпании "Тивиар". Всего участниками проекта стали более 50 молодых людей со всей страны. Это студенты, абитуриенты и школьники. В финал проекта вышли только 15 лучших работ. И не все ребята близки к журналистике, но благодаря конкурсу, стали на шаг ближе к этой творческой сфере и смогли сегодня погрузиться в этот мир телевидения.

Юлия Ковалевская, финалист проекта "Тивиар":

"Экскурсия очень интересная, потому что я сама из Бреста и по договору подряда работаю в телерадиокомпании "Брест". Было интересно увидеть такие масштабы и сравнить, посмотреть, куда можно расти".

"В целом вся экскурсия - восторг, так как я учусь в университете технологической направленности. Все, что здесь происходит, для меня в новинку. Это так интересно, необычно, очень понравилось", - поделилась Евгения Пивоварова, финалист проекта "Тивиар".

Также ребята смогли познакомиться, пообщаться с известной телеведущей Белтелерадиокомпании Ниной Можейко. Для юных журналистов она провела мастер-класс.

Нина Можейко, телеведущая, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Для меня это какое-то совершенно новое качество. Я никогда не рассматривала себя как ментора, а тем более как преподавателя. Новый опыт, очень интересный. И если говорить о том, чему я буду учить, я, наверное, буду делиться своим опытом, то, что я реально умею, то, чем я занимаюсь какое-то определенное количество лет. Покажу свои наработки, расскажу про жанр интервью".

Спецноминация, посвященная "Первому информационному"

В 2025 году, помимо традиционных двух номинаций "Лучший проект для телевидения/видеоблога" и "Лучший радиопроект/подкаст", есть и нововведение.

Максим Тютеньков, старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ:

"В этом году мы решили посвятить новую нашу номинацию, спецноминацию, посвященную "Первому информационному" телеканалу, старт которого начался в сентябре 2024 года. Мы также получили заявки от ребят именно для "Первого информационного". Они будут соревноваться в этой спецноминации. Действительно, там есть проекты, новые рубрики именно и для этого телеканала, их новые идеи".

Завтра уже на факультете журналистики БГУ ребятам предстоит защитить свои проекты перед профессиональным жюри, в состав которого входят преподаватели кафедры телевидения и радиовещания и известные ведущие и журналисты Белтелерадиокомании.