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"Быть папой - круто"! Белорусский союз женщин запустил акцию ко Дню отца
Ко Дню отца Белорусский союз женщин запустил акцию "Быть папой - круто", ее старт состоялся в Академии МВД. О роли отцовства в современном обществе, правах и обязанностях пап в семье, и что думают об этом сами будущие отцы - в нашем следующем материале.
Папа - это мужчина, рядом с которым хочется быть настойчивым, самому застегнуть молнию, завязывать шнурки, написать домашнее задание. Для тех, кто с юношеского возраста приоритетом для себя определил строгую дисциплину, порядок в делах и мыслях и храбрость в сердце: курсантов Академии МВД - роль будущего папы, так же как и офицерская честь - вопрос ответственный и требует специальной подготовки.
Прежде всего для будущих офицеров свойственен очень важный характеризующий момент, как мужественность и для мужчины, и для офицера. Это такое качество, которое должно присутствовать у каждого будущего офицера. Ну, безусловно, и ответственность. Потому что папа - это не мама. Наконец-то мы дождались этого праздника, который многие хотели, чтобы он был среди мужской части населения. Но тем, кто имеет детей, это вдвойне приятно. Потому что на отцов тоже ложится большая ответственность. И уверен, что будущие отцы, ребята, которые у нас обучаются, им будет приятно, что этот праздник существует, и то, что о них помнят, на них надеются, их тоже ждут дома.
Самое высокое звание в жизни мужчины - стать отцом и взять на себя ответственность за счастливую жизнь и достойное воспитание своих детей. И если мама учит ребенка быть бережным к себе, то отец - защите себя и своих близких от внешних угроз. Инициатива первичной организации Союза женщин РНПЦ онкологии и радиологии объединила экспертов медицинской сферы, сотрудников органов внутренних дел, которые сами успешны в профессии и семейной жизни.
Согласно актуальным данным статистики, среди отцов детей 2-4 лет при выборочном обследовании домашних хозяйств каждый третий участвует в четырех и более видах деятельности с малышами: гуляют с детьми на улице, играют с ними, читают детские книги. Также отцы рассказывают сказки и поют малышам колыбельные.
Отцовские заботы охватывают широкий круг обязанностей и требуют терпения, внимания, трудолюбия и нравственной зрелости. Глава семьи служит примером для своих детей, помогает им стать настоящими патриотами своей страны. И пусть слезы и страхи отца невидимы, его любовь не бросается в глаза, но его забота и защита остаются с нами на протяжении всей жизни. Потому что быть отцом - значит больше, чем просто казаться.
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