"Быть папой - круто"! Белорусский союз женщин запустил акцию ко Дню отца

Прежде всего для будущих офицеров свойственен очень важный характеризующий момент, как мужественность и для мужчины, и для офицера. Это такое качество, которое должно присутствовать у каждого будущего офицера. Ну, безусловно, и ответственность. Потому что папа - это не мама. Наконец-то мы дождались этого праздника, который многие хотели, чтобы он был среди мужской части населения. Но тем, кто имеет детей, это вдвойне приятно. Потому что на отцов тоже ложится большая ответственность. И уверен, что будущие отцы, ребята, которые у нас обучаются, им будет приятно, что этот праздник существует, и то, что о них помнят, на них надеются, их тоже ждут дома.

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси