3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Быть во всеоружии - экзамен на прочность прошел для одной из механизированных бригад Вооруженных Cил
Быть всегда во всеоружии, а в случае турбулентности и потенциальных угроз - реагировать молниеносно! В стране продолжается масштабная проверка Вооруженных Сил. Ее ключевая особенность: Главнокомандующий приводит воинские части в боевую готовность напрямую, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. Главная цель: увидеть объективную картину и реальное состояние войск. Держать порох сухим военнослужащих вынуждает обстановка на внешнем контуре. Как подчеркивает Президент, Беларусь не стремится к войне, но мы готовы защитить интересы страны.
Масштабная проверка Вооруженных Сил Беларуси
Масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси началась 16 января. Первой была проверена воинская часть технического обеспечения - одна из крупнейших воинских частей Вооруженных Сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.
Почему именно сейчас крайне важно быть во всеоружии? Достаточно оглянуться по сторонам. С Запада сгруппированы чужие войска в 11 тыс. военных, рядом то и дело проводятся учения, строятся новые полигоны.
"Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно - на востоке, с Российской Федерацией, где у нас немного полегче. Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100 % реагировать на эти все залеты и не научились их на 100 % уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100 %. Но к этому надо нам стремиться. Об этом тоже поговорим", - подчеркнул глава государства.
К слову, ранее в Министерстве обороны озвучили планы Вооруженных Сил Беларуси на 2026 год, в числе которых - более 920 совместных мероприятий с представителями 35 государств на трех континентах. Но в первую очередь главное - в мирное время проверить боеготовность белорусской армии.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Президент держит на личном контроле ход проверки. Мной было доложено Президенту о результатах прибытия контрольной группы или сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как командование бригады было готово к получению задачи, как прошло уточнение задач, чем сейчас бригада занимается. Президент постоянно держит ситуацию на контроле".
Главный принцип, который сегодня проверяется: каждый человек в погонах должен быть готов к действиям в любое время дня и ночи. Внезапный подъем части - это стресс-тест на подлинную мобилизационную и психологическую готовность. Не отчитаться по плану, а действовать по приказу, когда его совсем не ждали. Система проверки выстроена так, чтобы это правило стало абсолютной нормой.
19-я механизированная гвардейская механизированная бригада в Лепельском районе - сегодня на особом контроле. Внезапно и по поручению Главнокомандующего ровно в 9:00 Александр Вольфович передал командиру бригады распоряжение под грифом "секретно". Задание для экзамена по военной подготовке определяет и подписывает лично Президент. Фактически и маршрут изначально неизвестный.
Госсекретарь Совета Безопасности поинтересовался, как накануне в расположении отпраздновали День инженерных войск.
Элитное высокомобильное общевойсковое соединение сухопутных войск, оснащенное бронетехникой, которая предназначена для ведения боевых действий, прорыва обороны, удержания рубежей и разгрома противника.
Исходя из потенциала бригады - соответствующее задание. Свыше 50 км марша в условиях, максимально приближенных к боевым. Колонне предстояло действовать под воздействием условных диверсионно-разведывательных групп противника.
Алексей Чернуха, командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:
"Все такие мероприятия по проверке боевой готовности, особенно внезапные, имеют положительную концепцию, потому что личный состав проверяет готовность действий по предназначению, проверяют состояние техники не только внешним осмотром, но и практическим совершением марша и в ходе выполнения задач. Все, соответственно, позволяет выявить проблемные вопросы и разработать пути их решения в короткий срок, в назначенное время".
Каждодневная работа в условиях, приближенных к военным. Только так подразделения могут поддерживать свою боеспособность. И это в равной степени относится ко всем родам войск. Это проверка не только техники на ходу, но и решений командиров в сложной, нештатной ситуации. Как известно, ни одну войну не выиграть только железом, главное в армии - все-таки люди.
Алексей Климчук, командир взвода 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:
"Задача поступила внезапно. Бойцы справляются со всеми задачами, проблемных вопросов нет. Проводится смотр готовности дежурного подразделения с последующей постановкой новых задач и выдвижением в указанный район.
Мария Маршалова, делопроизводитель 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси:
"В первую очередь мы сверяли личный состав нашей войсковой части, подготовили все подразделения и готовы к смотру боевой готовности".
Сколько таких "контрольных срезов" впереди и где ждать командование силового блока страны? Вопрос без ответа. Доподлинно известно одно, Главнокомандующий, Президент Александр Лукашенко в том числе лично намерен инспектировать боевые соединения. Темп проверки, как сегодня рассказал Александр Вольфович, будет только нарастать.