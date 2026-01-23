Быть во всеоружии - экзамен на прочность прошел для одной из механизированных бригад Вооруженных Cил

Быть всегда во всеоружии, а в случае турбулентности и потенциальных угроз - реагировать молниеносно! В стране продолжается масштабная проверка Вооруженных Сил. Ее ключевая особенность: Главнокомандующий приводит воинские части в боевую готовность напрямую, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб. Главная цель: увидеть объективную картину и реальное состояние войск. Держать порох сухим военнослужащих вынуждает обстановка на внешнем контуре. Как подчеркивает Президент, Беларусь не стремится к войне, но мы готовы защитить интересы страны.

Масштабная проверка Вооруженных Сил Беларуси

Масштабная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси началась 16 января. Первой была проверена воинская часть технического обеспечения - одна из крупнейших воинских частей Вооруженных Сил, где стоят на хранении различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники.

Почему именно сейчас крайне важно быть во всеоружии? Достаточно оглянуться по сторонам. С Запада сгруппированы чужие войска в 11 тыс. военных, рядом то и дело проводятся учения, строятся новые полигоны.

"Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно - на востоке, с Российской Федерацией, где у нас немного полегче. Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100 % реагировать на эти все залеты и не научились их на 100 % уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100 %. Но к этому надо нам стремиться. Об этом тоже поговорим", - подчеркнул глава государства.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

К слову, ранее в Министерстве обороны озвучили планы Вооруженных Сил Беларуси на 2026 год, в числе которых - более 920 совместных мероприятий с представителями 35 государств на трех континентах. Но в первую очередь главное - в мирное время проверить боеготовность белорусской армии.

"Президент держит на личном контроле ход проверки. Мной было доложено Президенту о результатах прибытия контрольной группы или сотрудников Госсекретариата в бригаду, о том, как командование бригады было готово к получению задачи, как прошло уточнение задач, чем сейчас бригада занимается. Президент постоянно держит ситуацию на контроле".

Главный принцип, который сегодня проверяется: каждый человек в погонах должен быть готов к действиям в любое время дня и ночи. Внезапный подъем части - это стресс-тест на подлинную мобилизационную и психологическую готовность. Не отчитаться по плану, а действовать по приказу, когда его совсем не ждали. Система проверки выстроена так, чтобы это правило стало абсолютной нормой.

Масштабная проверка Вооруженных Сил Беларуси

19-я механизированная гвардейская механизированная бригада в Лепельском районе - сегодня на особом контроле. Внезапно и по поручению Главнокомандующего ровно в 9:00 Александр Вольфович передал командиру бригады распоряжение под грифом "секретно". Задание для экзамена по военной подготовке определяет и подписывает лично Президент. Фактически и маршрут изначально неизвестный.

Госсекретарь Совета Безопасности поинтересовался, как накануне в расположении отпраздновали День инженерных войск.

Элитное высокомобильное общевойсковое соединение сухопутных войск, оснащенное бронетехникой, которая предназначена для ведения боевых действий, прорыва обороны, удержания рубежей и разгрома противника.

Исходя из потенциала бригады - соответствующее задание. Свыше 50 км марша в условиях, максимально приближенных к боевым. Колонне предстояло действовать под воздействием условных диверсионно-разведывательных групп противника.

Алексей Чернуха, командир 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси

"Все такие мероприятия по проверке боевой готовности, особенно внезапные, имеют положительную концепцию, потому что личный состав проверяет готовность действий по предназначению, проверяют состояние техники не только внешним осмотром, но и практическим совершением марша и в ходе выполнения задач. Все, соответственно, позволяет выявить проблемные вопросы и разработать пути их решения в короткий срок, в назначенное время".

Каждодневная работа в условиях, приближенных к военным. Только так подразделения могут поддерживать свою боеспособность. И это в равной степени относится ко всем родам войск. Это проверка не только техники на ходу, но и решений командиров в сложной, нештатной ситуации. Как известно, ни одну войну не выиграть только железом, главное в армии - все-таки люди.

Алексей Климчук, командир взвода 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси

"Задача поступила внезапно. Бойцы справляются со всеми задачами, проблемных вопросов нет. Проводится смотр готовности дежурного подразделения с последующей постановкой новых задач и выдвижением в указанный район.

Мария Маршалова, делопроизводитель 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси

"В первую очередь мы сверяли личный состав нашей войсковой части, подготовили все подразделения и готовы к смотру боевой готовности".