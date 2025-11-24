3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Бюджет на 2026 год: вырастут зарплаты, средний размер пенсии увеличится на 14,5 %
Социальный вектор в приоритете и на будущий год. Традиционно осенью в парламенте обсуждают расходы и доходы госказны. До вынесения на голосование в Овальном зале бюджет детально разобрали на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам.
Акцент - на здравоохранение и образование, выплату семейного капитала. Вырастут зарплаты, средний размер пенсии увеличится на 14 с половиной процентов.
Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Понятное дело, что прежде всего бюджет сформирован с учетом нового формата взаимодействия нашей страны с внешним миром, с учетом особенностей развития нашей национальной экономики через инвестиционную привлекательность, через меры, стимулирующие экономический рост. Прежде всего заложен принцип рационального целевого использования имеющихся ресурсов с соблюдением основных принципов развития нашего государства. А принцип основной - это социальная ориентированность, что заложено в нашей Конституции. Главное, что хотелось бы отметить, что все позиции доходной и расходной части бюджета гармонизированы, они позволяют достичь самого главного - высокого качества жизни наших граждан".
Сегодня очередной ряд бюджетных законопроектов на следующий год планируется рассмотреть на заседании Палаты представителей в двух чтениях.