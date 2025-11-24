Бюджет на 2026 год: вырастут зарплаты, средний размер пенсии увеличится на 14,5 %

Социальный вектор в приоритете и на будущий год. Традиционно осенью в парламенте обсуждают расходы и доходы госказны. До вынесения на голосование в Овальном зале бюджет детально разобрали на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам.



Акцент - на здравоохранение и образование, выплату семейного капитала. Вырастут зарплаты, средний размер пенсии увеличится на 14 с половиной процентов.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406fb449-77d9-4552-b696-18c75743e2cd/conversions/2b103853-12ec-4624-9a97-ec5c1b7c6b8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406fb449-77d9-4552-b696-18c75743e2cd/conversions/2b103853-12ec-4624-9a97-ec5c1b7c6b8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406fb449-77d9-4552-b696-18c75743e2cd/conversions/2b103853-12ec-4624-9a97-ec5c1b7c6b8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/406fb449-77d9-4552-b696-18c75743e2cd/conversions/2b103853-12ec-4624-9a97-ec5c1b7c6b8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Понятное дело, что прежде всего бюджет сформирован с учетом нового формата взаимодействия нашей страны с внешним миром, с учетом особенностей развития нашей национальной экономики через инвестиционную привлекательность, через меры, стимулирующие экономический рост. Прежде всего заложен принцип рационального целевого использования имеющихся ресурсов с соблюдением основных принципов развития нашего государства. А принцип основной - это социальная ориентированность, что заложено в нашей Конституции. Главное, что хотелось бы отметить, что все позиции доходной и расходной части бюджета гармонизированы, они позволяют достичь самого главного - высокого качества жизни наших граждан".