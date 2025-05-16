БЖД: Маршрут и расписание некоторых поездов на участке Минск - Барановичи - Брест изменится

Из-за проведения планового ремонта маршрут и расписание некоторых поездов на участке Минск - Барановичи - Брест изменится 21-30 мая. Об этом заявили в пресс-центре БЖД, сообщает БЕЛТА.

В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста и восстановительного ремонта пути на перегоне Фаниполь - Койданово с 9:10 21 мая до 14:10 30 мая отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием на участке Минск - Барановичи - Брест.

Например, поезд № 733/734 Минск - Брест будет оправляться со станции Минск-Пассажирский в 17:05 (вместо 17:21) и прибывать на станцию Брест-Центральный в 20:52 (вместо 21:06). Из Бреста поезд отправится в соответствии с расписанием в 6:34 и прибудет в столицу Беларуси в 10:44 (вместо 10:26), а поезд № 859/860 Минск - Пинск будет оправляться со станции Минск-Пассажирский в 13:37 (вместо 14:02) и прибывать в Пинск в соответствии с действующим расписанием. Из Пинска поезд отправится в Минск согласно графику и прибудет в столицу Беларуси в 22:56 (вместо 22:37).

Кроме того, поезд № 682/681 Брест - Минск будет оправляться со станции Брест-Центральный в 15:26 (вместо 15:12) и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 19:59 (вместо 19:40). Из Минска поезд отправится в 20:46 (вместо 20:12) и прибудет в Брест в 01:09 (вместо 0:15). Поезд № 636/635 Брест - Минск отправится из Бреста в 10:43 (вместо 12:09) и прибудет в Минск в 15:33 (вместо 16:38), в обратном направлении он отправится со станции Минск-Пассажирский в 16:55 (вместо 17:31) и прибудет на станцию Брест-Центральный действующим расписанием.