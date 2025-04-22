БЖД назначила более 120 дополнительных рейсов на апрельские и майские праздники

Белорусская железная дорога в преддверии праздников назначает свыше 120 дополнительных поездов как в межрегиональном, так и в международном сообщении. Впереди у белорусов длинные выходные: с 27 по 29 апреля, а также с 9 по 11 мая.

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В преддверии продолжительных апрельских и майских выходных, когда многие белорусы планируют путешествия, Белорусская железная дорога заботится о повышении качества обслуживания и комфорте пассажиров.





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В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока назначено 120 дополнительных поездов. Из них 72 будут курсировать по территории Беларуси по маршрутам, соединяющие Минск с областными центрами, а также Оршей, Кричевом, Пинском и другими популярными направлениями.



В международном сообщении совместно с РЖД назначено 48 поездов. Дополнительные составы свяжут Минск и Брест с Москвой, а также обеспечат сообщение между столицей Беларуси и Санкт-Петербургом.