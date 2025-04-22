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БЖД назначила более 120 дополнительных рейсов на апрельские и майские праздники
Белорусская железная дорога в преддверии праздников назначает свыше 120 дополнительных поездов как в межрегиональном, так и в международном сообщении. Впереди у белорусов длинные выходные: с 27 по 29 апреля, а также с 9 по 11 мая.
В преддверии продолжительных апрельских и майских выходных, когда многие белорусы планируют путешествия, Белорусская железная дорога заботится о повышении качества обслуживания и комфорте пассажиров.
В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока назначено 120 дополнительных поездов. Из них 72 будут курсировать по территории Беларуси по маршрутам, соединяющие Минск с областными центрами, а также Оршей, Кричевом, Пинском и другими популярными направлениями.
В международном сообщении совместно с РЖД назначено 48 поездов. Дополнительные составы свяжут Минск и Брест с Москвой, а также обеспечат сообщение между столицей Беларуси и Санкт-Петербургом.
С подробной информацией о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно ознакомиться на сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд" и по телефону 105 контакт-центра. Так что, белорусы, составляйте маршруты для новых путешествий, наслаждайтесь прекрасной, даже жаркой погодой и отправляйтесь на отдых.