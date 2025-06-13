БЖД предложила Польше рассмотреть возможность восстановления ж/д сообщения

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БЖД предложила Польше рассмотреть возможность восстановления железнодорожного сообщения. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги по итогам 52-й сессии совещания министров Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которая прошла в Циндао (Китай), пишет БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие руководители и представители органов государственного управления, курирующие железнодорожный транспорт, железнодорожных компаний, имеющих соответствующие полномочия, из 21 страны - члена ОСЖД. Делегацию Белорусской железной дороги возглавил заместитель начальника БЖД Владимир Быцкевич. "Учитывая высокую заинтересованность граждан в возобновлении пассажирского сообщения между Беларусью и Польшей, Владимир Быцкевич обратился к польской делегации с предложением рассмотреть возможность восстановления международного и приграничного регионального сообщения между двумя странами", - рассказали в пресс-центре.

В рамках сессии совещания министров ОСЖД были рассмотрены актуальные вопросы функционирования и развития железнодорожного транспорта, приняты решения по дальнейшим приоритетным направлениям работы организации по совершенствованию нормативной правовой базы и формированию согласованной транспортной политики в сфере организации грузовых и пассажирских перевозок в международном сообщении, повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта в евроазиатском сообщении, развитию международных транспортных коридоров и др.