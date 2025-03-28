БЖД предупреждает об изменении расписания и маршрута поездов Молодечно - Лида

С 6 по 7 мая в связи с плановым ремонтом железнодорожного моста отдельные поезда на участке Молодечно - Лида будут следовать измененным расписанием и маршрутом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Белорусской железной дороги.

В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Гутно - Лида с 6 по 7 мая отдельные поезда межрегиональных и региональных линий на участке Молодечно - Лида будут следовать измененным расписанием и маршрутом.

Поезда № 629 Минск - Гродно и № 634/633 Гродно - Коммунары - Гродно отправлением 6 мая со станций Минск, Гродно и Коммунары будут следовать измененным маршрутом через станции Лида и Барановичи - Центральные.

Кроме того, поезд № 732/731 Гродно - Минск - Гродно отправлением из Гродно и Минска 6 мая и поезд № 688 Гродно - Минск отправлением из Гродно 6 мая, а также беспересадочные вагоны Гродно - Москва из Гродно 6 мая, из Москвы 5 мая отменяются.

Для обеспечения перевозки пассажиров на участке Минск - Гавья (через Молодечно) назначен поезд №877/878 Минск - Гавья - Минск отправлением из Минска 6 мая в 16.05, из Гавьи обратно в эти же сутки в 20.11 с прибытием в Минск в 22.39.

В БЖД обратили внимание, что 6-7 мая на участке Молодечно - Лида отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом до станции Гутно.