C 29 декабря в школах Беларуси начнут работать лагеря дневного пребывания
Автор:Редакция news.by
На время зимних каникул в учреждениях образования Беларуси с 29 декабря начнут работать лагеря дневного пребывания. Отдохнуть в них планируют более 60 тыс. школьников по всей стране.
Для ребят будут организованы различные мероприятия: акции, экскурсии, выставки, а также посещение спектаклей и кинопоказов. Акцент делается на активном и безопасном отдыхе. На зимних каникулах будут созданы все условия, чтобы обеспечить максимальную занятость детей.
Помимо культурно-образовательных мероприятий для школьников подготовлены и спортивные: например, спортландии или катание на коньках.