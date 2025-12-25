C 29 декабря в школах Беларуси начнут работать лагеря дневного пребывания

На время зимних каникул в учреждениях образования Беларуси с 29 декабря начнут работать лагеря дневного пребывания. Отдохнуть в них планируют более 60 тыс. школьников по всей стране.

Для ребят будут организованы различные мероприятия: акции, экскурсии, выставки, а также посещение спектаклей и кинопоказов. Акцент делается на активном и безопасном отдыхе. На зимних каникулах будут созданы все условия, чтобы обеспечить максимальную занятость детей.