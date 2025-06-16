C начала 2025 года в Беларусь приезжали более 94 тыс. иностранцев по безвизу

Республика Беларусь (знак на въезде в страну) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb7f8b2-25e3-44df-9e64-4fa90e18217f/conversions/b117cc7b-c911-4e85-8a3e-e2627f808c4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb7f8b2-25e3-44df-9e64-4fa90e18217f/conversions/b117cc7b-c911-4e85-8a3e-e2627f808c4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb7f8b2-25e3-44df-9e64-4fa90e18217f/conversions/b117cc7b-c911-4e85-8a3e-e2627f808c4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fb7f8b2-25e3-44df-9e64-4fa90e18217f/conversions/b117cc7b-c911-4e85-8a3e-e2627f808c4c-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 1 января 2025 года Беларусь посещали 94 430 человека из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приезжали из Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 126 166 жителей Европы. Так, из Латвии прибыли 355 674 человека, Литвы - 625 433, Польши - 114 655. По расширенному безвизу для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года Беларусь посетили 30 404 человека.