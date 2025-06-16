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C начала 2025 года в Беларусь приезжали более 94 тыс. иностранцев по безвизу
С 1 января 2025 года Беларусь посещали 94 430 человека из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приезжали из Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 126 166 жителей Европы. Так, из Латвии прибыли 355 674 человека, Литвы - 625 433, Польши - 114 655. По расширенному безвизу для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года Беларусь посетили 30 404 человека.
В пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении "Граница Беларуси".