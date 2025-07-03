Чаровская пояснила, почему День Независимости Беларуси напрямую связан с национальной идеей

В интервью "Первому информационному" аналитик Гродненского отделения Белорусского института стратегических исследований Екатерина Чаровская рассказала о том, как День Независимости связан с национальной идеей белорусов.

"В Беларуси праздник напрямую связан с национальной идеей, и в этом плане повезло далеко не всем странам. Обратите внимание, как формировалось белорусское законодательство. Оно создавалось в том же ключе, в котором формировался тысячелетиями характер белоруса", - считает аналитик.