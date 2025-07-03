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Чаровская пояснила, почему День Независимости Беларуси напрямую связан с национальной идеей
В интервью "Первому информационному" аналитик Гродненского отделения Белорусского института стратегических исследований Екатерина Чаровская рассказала о том, как День Независимости связан с национальной идеей белорусов.
"В Беларуси праздник напрямую связан с национальной идеей, и в этом плане повезло далеко не всем странам. Обратите внимание, как формировалось белорусское законодательство. Оно создавалось в том же ключе, в котором формировался тысячелетиями характер белоруса", - считает аналитик.
Екатерина Чаровская также подчеркнула, что белорусы - нация миролюбивая, толерантная, аккуратная. Она обратила внимание, что в Беларуси наблюдается гиперопека над детьми, молодежью, и это отражается в законодательстве страны. "Это получилось благодаря обретению независимости. Теперь белорусы получили возможность вкладывать в государственную политику всю мудрость, которая закладывалась веками", - выразила точку зрения эксперт.