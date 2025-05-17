Чашники готовятся к областным "Дожинкам" - планируется обновить более 100 объектов

Жизнь в регионах должна быть максимально комфортной для людей. Это задача, которую сейчас решают на местах. Обновление переживает город Чашники в Витебской области. Здесь готовятся к областным "Дожинкам". Новую жизнь получат улицы, дворы, жилые дома и социальные объекты.

Строительные бригады уже приступили к ремонту фасадов зданий, модернизации социальных объектов, благоустройству улиц и дворов. Активно подключаются к наведению порядка и жители города. К областным "Дожинкам" планируется обновить более 100 объектов. Причем не только в Чашниках, но и в районе.

В исторической части города находятся Дом культуры, музей, детская школа искусств. Сейчас эти знаковые для местных жителей объекты в режиме перезагрузки. Люди не только внимательно следят, как хорошеет их райцентр, но и активно включаются в благоустройство. Ведь в первую очередь это все для их комфорта.

Ко Дню Победы в райцентре обновили братское захоронение. Сейчас рядом с мемориалом благоустраивают территорию. Семь уроженцев Чашникского района удостоены звания Героя Советского Союза. Гордятся и земляком - полным кавалером ордена Славы. Все, что связано с историей, здесь берегут, чтобы передать память следующим поколениям. К примеру, тем, кто сейчас за школьной партой. Здание гимназии скоро будет не узнать.

Параллельно с ремонтом фасадов, заменой инженерных систем и кровли приступают к обновлению школьной территории. Чтобы было не только красиво, но и функционально.

На объектах работает самая разнообразная техника. Успеть нужно многое - провести капитальный ремонт многоквартирных домов, заменить асфальт, позаботится об обновлении пешеходных дорожек.

"Масштабные работы начались с февраля. Сегодня уже все объекты находятся в работе", - отметил зампредседателя Чашникского райисполкома Николай Ивашень.