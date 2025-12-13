Часть помилованных Александром Лукашенко отправили в Украину в обмен на белорусов и россиян

В рамках договоренностей с Президентом США и по просьбе Трампа главой белорусского государства принято решение о помиловании 123 граждан. Это представители разных стран, у нас они были, согласно закону, осуждены за разные преступления - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

Как прокомментировала агентству ТАСС пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, часть помилованных главой государства отправили в Украину в обмен на белорусов и россиян.

Американская сторона забрала с собой сегодня 9 иностранных граждан. Более 100 человек были отправлены в Украину - в обмен на попавших там в плен белорусов (за них Президента очень просили их родственники), и на раненых россиян.

Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты