Часть помилованных Александром Лукашенко отправили в Украину в обмен на белорусов и россиян
В рамках договоренностей с Президентом США и по просьбе Трампа главой белорусского государства принято решение о помиловании 123 граждан. Это представители разных стран, у нас они были, согласно закону, осуждены за разные преступления - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.
Как прокомментировала агентству ТАСС пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, часть помилованных главой государства отправили в Украину в обмен на белорусов и россиян.
Американская сторона забрала с собой сегодня 9 иностранных граждан. Более 100 человек были отправлены в Украину - в обмен на попавших там в плен белорусов (за них Президента очень просили их родственники), и на раненых россиян.
Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты
Также Наталья Эйсмонт заявила ТАСС о том, что Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты. Здесь главное - экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем.