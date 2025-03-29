Частичное солнечное затмение можно было наблюдать в небе над Беларусью

Частичное солнечное затмение можно было наблюдать сегодня в небе в Беларуси. Пик астрономического явления можно было увидеть в 14.37, при этом в максимальной фазе в Минске Луна покрыла 4,8 % площади солнечного диска, пишет БЕЛТА

В период частичного солнечного затмения тень Луны лишь частично закрывает Солнце, из-за чего оно выглядит, как полумесяц. Солнечные и лунные затмения случаются от четырех до семи раз в год. Из-за наклона орбиты Луны относительно Земли эти природные явления обычно идут парами. Например, в середине марта полное лунное затмение окрасило Луну в красный цвет.