Частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы доставят в Беларусь

Вечный огонь с могилы Неизвестного Солдата в Москве 5 мая отправился во все города-герои и города воинской славы. Акция "Огонь Памяти" стартовала с Белорусского вокзала.

Скульптура "Прощание славянки" - главный символ Белорусского вокзала. Она посвящена добровольцам, которые уходили на войну, и женам, которые их ждали. Именно с Белорусского вокзала эшелоны увозили бойцов на Западный фронт. И именно сюда они возвращались из Берлина с Победой.

5 мая именно на Белорусском вокзале началась акция "Огонь Памяти". Сюда привезли частички Вечного огня. Их взяли с Могилы Неизвестного солдата - памятника всем безымянным воинам, которые сражались и погибли за нашу победу. Он находится в Александровском саду у стен Кремля. И прямо оттуда "Огонь Памяти" доставили сначала на Белорусский, а потом еще на 7 других вокзалов Москвы.

Олег Белозеров, гендиректор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги":

"В 1941-1945 гг. поезда везли смерть врагу и жизнь стране. Сегодня мы по нашим железным дорогам перевозим память, память о наших предшественниках. Пока огонь передается из рук в руки, мы будем помнить, память о подвиге будет жива".

Чтобы огонь Памяти не погас, его везут в специальных лампах с определенной системой защиты. Честь привезти огонь в Минск выпала Лидии Новиковой. На железной дороге она работает уже более 10 лет, сейчас возглавляет пассажирский поезд "Ласточка". Свою новую миссию восприняла очень трогательно и эмоционально, не могла скрывать слез.

Лидия Новикова, начальник пассажирского поезда:

"Для меня это большая честь и гордость - доставить огонь. Я горжусь нашими предками и выражаю им глубокую благодарность за то, что они в годы Великой Отечественной войны смогли сохранить свободу нашей страны".

Кстати, многие пассажиры, когда узнавали, что вместе с ними в поезде едут лампы с частичками Вечного огня, тоже не могли скрыть эмоций. Ведь о героизме советского народа некоторые знают не только по книгам и кинофильмам, а из реальных историй своих бабушек и дедушек, которые прошли войну.