Чат-бот "Мы всегда рядом" для оказания помощи запустило МВД Беларуси

Дорожная милиция не прекращает мониторинг. Наряды ГАИ ориентированы на оказание всей необходимой помощи. Инспекторы напоминают о безопасности при поездках на автомобиле и во время зимних развлечений.

"Если планируете поездку на автомобиле, выбирайте маршрут заранее, проверив и подготовив транспорт к передвижению в условиях низких температур. В пути придерживайтесь безопасной скорости и дистанции, соблюдайте боковой интервал, ведите себя предсказуемо для окружающих. Все находящиеся в салоне должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети до 12 лет или ростом ниже 150 см перевозиться только в детских удерживающих устройствах. Выбирая активный семейный отдых, избегайте игр у дороги. Для катания на тюбингах и санках предпочтение отдавайте только специально подготовленным местам. Родители обязаны контролировать маршруты передвижения и спуска своих детей".