3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
"Чай для гармонии мира" стал брендом культурного обмена КНР и Беларуси
Масштабный фестиваль китайской культуры представил в Верхнем городе фольклорные танцы и национальную кухню. Поднебесная презентовала традиционную чайную церемонию. Музыкальную атмосферу создавали выступления китайских и белорусских коллективов.
Лю Бао, преподаватель китайского языка Института Конфуция в МГЛУ:
"Наш институт предлагает попробовать китайское вязание и много других мастер-классов, чтобы привлечь интерес минчан к культуре Китая и изучению китайского языка".
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
"Чай для гармонии мира" проходит уже не в первый раз, это стало брендом нашего сотрудничества. В этом году мы пригласили сюда наши ансамбли, они привезли сюда культурные продукты. Мы надеемся, что они принесут хорошее настроение населению Минска".
Надежда Лазаревич, первый заместитель зампредседателя Мингорисполкома:
"У нас очень хорошая дружба с Китаем, которая связывает не только с экономической стороны, но и с культурной. Мы видим, какое количество белорусов интересуется культурой Китайской Народной Республики".
На площадке можно было насладиться национальной кухней, узнать, чем китайские пельмени отличаются от белорусских, попробовать жареный рис и трендовый баблти. Особый интерес наблюдался к цзун-цзы (пирожкам из риса).