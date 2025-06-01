"Чай для гармонии мира" стал брендом культурного обмена КНР и Беларуси

Масштабный фестиваль китайской культуры представил в Верхнем городе фольклорные танцы и национальную кухню. Поднебесная презентовала традиционную чайную церемонию. Музыкальную атмосферу создавали выступления китайских и белорусских коллективов.

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Лю Бао, преподаватель китайского языка Института Конфуция в МГЛУ:

"Наш институт предлагает попробовать китайское вязание и много других мастер-классов, чтобы привлечь интерес минчан к культуре Китая и изучению китайского языка".

Чжан Вэньчуань news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17c7cfa0-d954-4788-931e-4899a52d5632/conversions/260f4d87-cec8-4c97-a019-a49d124edbef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17c7cfa0-d954-4788-931e-4899a52d5632/conversions/260f4d87-cec8-4c97-a019-a49d124edbef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17c7cfa0-d954-4788-931e-4899a52d5632/conversions/260f4d87-cec8-4c97-a019-a49d124edbef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17c7cfa0-d954-4788-931e-4899a52d5632/conversions/260f4d87-cec8-4c97-a019-a49d124edbef-xl-___webp_1920.webp 1920w Чжан Вэньчуань

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Чай для гармонии мира" проходит уже не в первый раз, это стало брендом нашего сотрудничества. В этом году мы пригласили сюда наши ансамбли, они привезли сюда культурные продукты. Мы надеемся, что они принесут хорошее настроение населению Минска".

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Надежда Лазаревич, первый заместитель зампредседателя Мингорисполкома:

"У нас очень хорошая дружба с Китаем, которая связывает не только с экономической стороны, но и с культурной. Мы видим, какое количество белорусов интересуется культурой Китайской Народной Республики".