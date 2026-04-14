"Человек во главе угла": депутат обозначила основные цели пятилетки качества и промежуточные итоги

Пятилетка качества, объявленная указом Президента Беларуси Александра Лукашенко, ставит во главу угла человека и качественное развитие всей страны. Об этом заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Анжелина Сыромятникова в "Актуальном интервью".

"Пятилетка качества охватывает все сферы жизнедеятельности населения в нашей стране, но делает упор в первую очередь на качество жизни населения и на качественное развитие территории Республики Беларусь", - подчеркнула депутат.

В первую очередь, это касается, конечно же, человека. Как обычно, он во главе угла. Анжелина Сыромятникова

По ее словам, ключевыми направлениями являются развитие человеческого потенциала, демография, здоровье, образование и социальное обслуживание. "Если взять сферу экономики, то здесь другие показатели. Это увеличение конкурентоспособности нашей продукции, внедрение инновационных технологий, цифровизация, роботизация, комфортное и доступное жилье для населения, плюс благоустройство территории и развитие регионов", - рассказала Анжелина Сыромятникова.

Она привела конкретные результаты работы за 2025 год: "За 2025 год в области здравоохранения были введены в эксплуатацию 17 новых объектов - это поликлинические и больничные отделения. В области строительства введено 4,5 млн кв. м жилья. А это значит, что 50 тыс. белорусских семей получили новое жилье. В регионах внедрены 217 проектов по программе "Один район - один проект", что привлекло туда 9 млрд белорусских рублей и создало более 10 тыс. новых рабочих мест. Также отремонтированы более 5 тыс. км дорог и более 100 объектов мостов и путепроводов".

Депутат обозначила ключевые целевые показатели Пятилетки качества к 2030 году: "Если говорить языком цифр, то нельзя не сказать про такой показатель, как демография, потому что Беларусь без белорусов не может существовать. И этот вопрос сейчас стоит очень остро. Цель - 7 рожденных на 1 тыс. населения, снижение коэффициента смертности и увеличение продолжительности жизни белорусов до 76,5 лет. Также мы знаем, что на сегодняшний день есть недостаток рабочей силы, особенно рабочих рук, наличия вакансий. Поэтому коэффициент обеспеченности нанимателя рабочей силой должен достигать 97 %".

Также немаловажный показатель, который будет сказываться на благосостоянии народа, это обеспеченность жильем. К 2030 году стоит задача увеличить количество квадратных метров на одного жителя страны до 33. На сегодняшний день этот показатель составляет 30,4 кв. м.

Стоит задача сделать сферу туризма нашим национальным брендом и удвоить ее вклад в ВВП (до 4,5 %). Анжелина Сыромятникова

Она также отметила, что выполнение всех планов невозможно без обороноспособности. Поэтому есть еще один важный показатель - рост инвестиций в развитие военного комплекса (130 %) и увеличение доли отечественной техники и вооружения в госзаказе (не менее 50 %)".