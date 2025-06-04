Чем богата Беларусь, можно увидеть на "Белагро"

И пища духовная, и хлеб насущный, то, что питает и наполняет смыслом. Международный форум "Белагро" собрал в эти дни всех, с кем мы торгуем, работаем в кооперации, и страны, чьи рынки только открываем. Обсуждали цифровизацию сельского хозяйства и инновации в селекции, а также угощали новинками.

Чем богата Беларусь, с кем она строит аграрный бизнес, можно увидеть на "Белагро".

АПК сегодня - настоящий агробизнес. За год столько новинок, что все и не обойти. Каждый производитель приглашает к себе. Здесь рады гостям. Интересно и детям, и взрослым.

Белорусские предприятия работают над импортозамещением

И все это то, что умеем делать сами. К зерносушильным комплексам разработали такой агрегат - он сортирует зерно, освобождая от мусора, и бережно избавляет от лишней влаги. На 98 % из белорусских материалов. И это гордость для производителя.

Андрей Кисляк, заместитель гендиректора торгового дома предприятия машиностроения:

"Поступает зерно, как бы по рекомендациям завода должно быть не больше 20 % влажности. Но практика показывает, что в зерна приходит, например, даже кукуруза и 40, и 45 % влажности".

Развитие АПК: Под запросы рынка создаются новые машины

Да, производители слышат практиков, им виднее, чего не хватает для повышения рентабельности и объемов производства. Все это навесное оборудование для хороших урожаев. Технологии не стоят на месте. Важно только брать и делать.

Агродроны задействуют для лучших урожаев

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А кто-то предпочитает и летать. Здесь говорят, что сегодня рачительный хозяин без агродрона в поле не выходит. Это новый уровень сельского хозяйства. О цифровизации говорили на семинаре. Лучшие в этом деле партнеры из КНР, но и в наших хозяйствах Брестской и Витебской областях в этом толк.

Новинка для выездной торговли на село

Наша выездная торговля (автолавки) присматривается к этой новинке. Новый дизайн, внутри все для удобства и размещения товара и для продавца. Есть и автономный генератор. А значит, холодильник и касса работают, всегда есть свет. Ранее их делали только на грузовых шасси, сейчас поставили на легковые.

"Белагро" - это всегда о продажах и новых контактах. Председатель БелТПП говорит, что деловые встречи расписаны буквально по минутам. Всем нужно уделить внимание, а заключить контакт можно прямо на площадке.

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Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"В отличие от выставок за рубежом, здесь всегда проходят продажи. Здесь можно оформить контракты на технику, которая выставлена здесь".

Белорусские производители научились выращивать овощи с досветкой

Гордимся мы и своими овощами и зеленью. Баклажаны, томаты, клубника наши. Научились выращивать и зимой с досветкой. В планах в следующем году освоить руколу и паковать микс-салаты.

Но "Белагро" - это не только выставка-продажа. Это и дегустации, и богатые столы. О вкусах, как говорится, спорят. Как тут не попробовать сырное мороженое.

Продажи ухи на "Белагро" бьют рекорды

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А какие очереди за ухой. На свежем воздухе она вдвойне вкуснее, да и свежая рыба наших хозяйств. 150 порций купили через три часа после открытия. И рецепт у каждого свой.

Казахстан изучает белорусские подходы к организации выставок

Умело организовать такой форум - это тоже искусство. Делегация из Казахстана приехала посмотреть. В октябре у них подобное мероприятие. И есть что позаимствовать.