Чемоданова: Активных молодых людей в Беларуси становится все больше

"Это новое поколение, которое мы с гордостью называем молодежь патриотическая, которая сегодня понимает, что надо не просто так день проживать ради того, чтобы его прожить и не думать о завтра. Молодежь сегодня готова включиться во все процессы, в первую очередь, которые касаются нашей страны, действительно приносить пользу своему обществу, - уверена Чемоданова. - И вот таких активных молодых людей становится все больше. И здесь мы даже не будем говорить о каком-то возрастном цензе, с какого возраста это все начинается. Скажу так, к каждому приходит свое время, молодой человек чувствует, что именно в этот момент он может себя проявить как личность, как гражданин своей страны. Но самое главное - молодежь этого не стесняется".