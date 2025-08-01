Чемоданова: Беларусь - успешный пример в отстаивании независимой внутренней политики

Феномен Беларуси как небольшого, однако подлинно независимого европейского государства заключается в твердом следовании национальным интересам, обеспечении социальной справедливости, единства власти и общества, успешном противодействии любым внешним усилиям подорвать электоральный суверенитет. Таким мнением поделилась председатель Белорусской партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова на международном форуме "За свободу наций".

На форуме говорили о важности электорального суверенитета и умении принимать любые вызовы современности.

Ольга Чемоданова:

"Вопреки международному праву и с нарушениями всех двусторонних и многосторонних соглашений и конвенций с 1997 года странами коллективного Запада оказывается беспрецедентное давление на белорусский суверенитет и безопасность. Но Республика Беларусь является примером успеха в отстаивании собственной независимой внутренней и внешней политики, исключительного права белорусского народа самостоятельно выбирать свою власть и определять стратегию развития государства".

Также на форуме подчеркнули, что Беларусь открыта к обсуждению темы электорального суверенитета со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы делиться опытом и наработками, а также выстраивать доверительные и союзнические отношения с другими странами.