Чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей стартовал под Борисовом

МЧС Беларуси на полигоне Борисовском районе проводит Открытый чемпионат в дисциплине "многоборье спасателей". В программе соревнований поиск пострадавших в завалах после разрушения здания, деблокировка с применением гидравлического инструмента и альпинистского снаряжения, а также аквадистанции.

"Мы проводим уже 22-й чемпионат Беларуси по многоборью среди спасателей. Выступают 10 команд, в каждой 8 участников. Цель этих соревнований - потренироваться, показать свои навыки и умения. Каждая команда хочет доказать, что она сильнейшая", - отметил начальник Главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси Сергей Новик.