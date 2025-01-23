Чему уделят особое внимание в Беларуси в следующей пятилетке

Есть ли у Беларуси планы, на чем необходимо сделать особый акцент в следующей пятилетке. На этот вопрос в студии "Первого информационного" ответила член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке и социальному развитию Марина Ильина.

Мы понимаем, что развивается цифровая экономика. Искусственный интеллект входит в нашу жизнь, и это уже данность 21 века. Но мы, конечно, не будем забывать и о больших производствах, о частном бизнесе. Марина Ильина

По словам эксперта, бизнес в Беларуси сегодня может развиваться, например, на месте технопарка в Минске. Большие площади были построены для того, чтобы открывались новые производства.

"Это и есть точки роста для экономического развития страны. Будет экономическое развитие - будет укрепляться и суверенитет. Мы понимаем, что здесь все взаимосвязано", - заявила Марина Ильина.