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Чему уделят пристальное внимание на форуме по охране труда и здоровья медработников в Минске
Ежегодно в Беларуси фиксируется около 55 тыс. нарушений в области охраны труда, из них почти 3 тыс. выявлено в медотрасли в 2024 году. Такие цифры привел заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.
В Минске проходит отраслевой форум "Социальное партнерство: за безопасность труда - вместе". На обсуждении ответственность за нарушение законодательных норм, а также стимулирование соцпартнерства и разработка совместных инициатив в отрасли.
Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "У нас три наиболее часто встречающиеся причины травматизма: это травмы, которые получены в результате дорожно-транспортных происшествий; травмы, полученные от действий сторонних лиц, и третья причина - это личная неосторожность. Как уменьшить случаи травматизма по этим основным трем причинам? На это мы и нацелили участников форума".
Подготовлены доклады, состоится обмен опытом по внедрению подходов, выработанных в коллективах, где на протяжении длительного времени отсутствует травматизм, отметил Вячеслав Шило.
В рамках форума организации здравоохранения и профактивисты выступают с докладами, также состоится торжественная церемония награждения.