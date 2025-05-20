Чему уделят пристальное внимание на форуме по охране труда и здоровья медработников в Минске

Ежегодно в Беларуси фиксируется около 55 тыс. нарушений в области охраны труда, из них почти 3 тыс. выявлено в медотрасли в 2024 году. Такие цифры привел заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03c9d004-e56c-4e04-b41b-b74608d43f4a/conversions/a9f7949c-3bb7-4a9c-a011-94c21d0cdd9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03c9d004-e56c-4e04-b41b-b74608d43f4a/conversions/a9f7949c-3bb7-4a9c-a011-94c21d0cdd9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03c9d004-e56c-4e04-b41b-b74608d43f4a/conversions/a9f7949c-3bb7-4a9c-a011-94c21d0cdd9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03c9d004-e56c-4e04-b41b-b74608d43f4a/conversions/a9f7949c-3bb7-4a9c-a011-94c21d0cdd9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Минске проходит отраслевой форум "Социальное партнерство: за безопасность труда - вместе". На обсуждении ответственность за нарушение законодательных норм, а также стимулирование соцпартнерства и разработка совместных инициатив в отрасли.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "У нас три наиболее часто встречающиеся причины травматизма: это травмы, которые получены в результате дорожно-транспортных происшествий; травмы, полученные от действий сторонних лиц, и третья причина - это личная неосторожность. Как уменьшить случаи травматизма по этим основным трем причинам? На это мы и нацелили участников форума".

Подготовлены доклады, состоится обмен опытом по внедрению подходов, выработанных в коллективах, где на протяжении длительного времени отсутствует травматизм, отметил Вячеслав Шило.