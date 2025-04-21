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Черешня уже зреет в Бресте, в лесу наливаются ягоды черники
Черешня уже зреет в Бресте, в лесу наливаются ягоды черникиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb9eefe0-b0a0-4477-9b20-019ecedf3611/conversions/2a0ac199-d82c-4da5-bc58-5c5ebc3abd93-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb9eefe0-b0a0-4477-9b20-019ecedf3611/conversions/2a0ac199-d82c-4da5-bc58-5c5ebc3abd93-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb9eefe0-b0a0-4477-9b20-019ecedf3611/conversions/2a0ac199-d82c-4da5-bc58-5c5ebc3abd93-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb9eefe0-b0a0-4477-9b20-019ecedf3611/conversions/2a0ac199-d82c-4da5-bc58-5c5ebc3abd93-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Бресте уже зреет черешня, а в лесу на юге страны спеет черника, сообщает БЕЛТА.
В лесу под Брестом в черничниках уже наливаются ягоды. Теплый март поспособствовал раннему цветению дикоросов, а капризный апрель, к счастью, не отразился на будущем урожае. На кустиках висят не только зеленые ягодки черники, но и вполне розовые, наливающиеся соком и насыщенным цветом. Аномалия или нет, ответят ученые, но факт остается фактом.
В самом Бресте заметили тоже не совсем обычную для конца апреля картину: зреющую черешню. На молодом деревце висят зеленые ягоды. Кое-где по соседству с ними еще остались отцветшие соцветия.
Также в областном центре дружно зацвели каштаны. На набережной Мухавца витает едва уловимый сладковатый запах цветущей павловнии.