Черешня уже зреет в Бресте, в лесу наливаются ягоды черники

В Бресте уже зреет черешня, а в лесу на юге страны спеет черника, сообщает БЕЛТА.

В лесу под Брестом в черничниках уже наливаются ягоды. Теплый март поспособствовал раннему цветению дикоросов, а капризный апрель, к счастью, не отразился на будущем урожае. На кустиках висят не только зеленые ягодки черники, но и вполне розовые, наливающиеся соком и насыщенным цветом. Аномалия или нет, ответят ученые, но факт остается фактом.

В самом Бресте заметили тоже не совсем обычную для конца апреля картину: зреющую черешню. На молодом деревце висят зеленые ягоды. Кое-где по соседству с ними еще остались отцветшие соцветия.