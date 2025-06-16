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Чергинец: Пассажиры Flydubai пересели на Белавиа
Пассажиры пересели с рейсов авиакомпании Flydubai на рейсы Белавиа, поскольку пока эмиратская компания приостановила полеты. Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказал гендиректор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.
"Ни в Иран, ни в Израиль мы не летаем. В Израиль нас не пускали и не пускают израильские власти, мы бы хотели до всех событий. В Дубай мы продолжаем летать с большим напряжением для нас, потому что пролеты Ирана закрыты, близлежащих стран также закрыты, намного увеличено полетное время, осуществляется посадка в Ташкенте на дозаправку", - рассказал гендиректор авиакомпании "Белавиа".
Игорь Чергинец подчеркнул, что авиакомпания считает, что не имеет права и не хочет взять дополнительные деньги с пассажиров за дополнительные расходы. "Мы еще не считали, но я думаю, что мы летаем сейчас в убыток при полных рейсах. Но это наши пассажиры, наши граждане, наш народ, поэтому мы ни в коем случае не хотим приостанавливать полеты. Наш, скажем так, конкурент приостановил полеты и пока никак не занимается пассажирами", - отметил гендиректор Белавиа.
Из-за приостановки рейсов авиакомпанией Flydubai Белавиа не может быстро увеличить количество рейсов, сказал он и пояснил: "Это регулярные рейсы. Необходимо время на планирование, на получение всех разрешений авиационных властей, слотов специального времени прилета, вылета из аэропорта, в данном случае Дубай. Поэтому пока мы не сможем увеличить количество рейсов".
Отвечая на вопрос о том, есть ли у авиакомпании в форс-мажорных случаях запасной вариант, чтобы долететь до нужной точки, Игорь Чергинец подчеркнул, что "Белавиа" просчитывает такие моменты. "У нас высокопрофессиональные пилоты, штурманская служба. Мы эти варианты находим. Зачастую это себе в убыток, но я думаю, что нам это все вернется сторицей", - уверен он.