Чергинец: Пассажиры Flydubai пересели на Белавиа

Пассажиры пересели с рейсов авиакомпании Flydubai на рейсы Белавиа, поскольку пока эмиратская компания приостановила полеты. Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказал гендиректор белорусской авиакомпании Игорь Чергинец.

"Ни в Иран, ни в Израиль мы не летаем. В Израиль нас не пускали и не пускают израильские власти, мы бы хотели до всех событий. В Дубай мы продолжаем летать с большим напряжением для нас, потому что пролеты Ирана закрыты, близлежащих стран также закрыты, намного увеличено полетное время, осуществляется посадка в Ташкенте на дозаправку", - рассказал гендиректор авиакомпании "Белавиа".

Игорь Чергинец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530e9e07-d563-4bca-822e-c11244eb20ef/conversions/0594fa2d-da4d-4564-baf4-2181129d1eec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Чергинец подчеркнул, что авиакомпания считает, что не имеет права и не хочет взять дополнительные деньги с пассажиров за дополнительные расходы. "Мы еще не считали, но я думаю, что мы летаем сейчас в убыток при полных рейсах. Но это наши пассажиры, наши граждане, наш народ, поэтому мы ни в коем случае не хотим приостанавливать полеты. Наш, скажем так, конкурент приостановил полеты и пока никак не занимается пассажирами", - отметил гендиректор Белавиа.

Из-за приостановки рейсов авиакомпанией Flydubai Белавиа не может быстро увеличить количество рейсов, сказал он и пояснил: "Это регулярные рейсы. Необходимо время на планирование, на получение всех разрешений авиационных властей, слотов специального времени прилета, вылета из аэропорта, в данном случае Дубай. Поэтому пока мы не сможем увеличить количество рейсов".