Чернобыль vs Хиросима: Игорь Чешик объяснил разницу между катастрофами и их последствиями

Прошло 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС, а Институт радиобиологии НАН Беларуси до сих изучает последствия катастрофы.

С такой катастрофой и ее последствиями, какие произошли в украинской Припяти, в мире не сталкивались никогда. К слову, попытки экстраполировать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки на аварию на ЧАЭС беспочвенны - атомные бомбардировки в 1945 году являются типичным взрывом с последующими проблемами (острое лучевое воздействие, ударная волна и высокотемпературное воздействие, приводящее к гибели большого количества людей и разрушению инфраструктуры). "А из-за взрыва на АЭС произошло массивное выпадение радионуклидов, сбор которых воедино исчисляется мегатоннами", - объяснил директор Института радиобиологии НАН Беларуси Игорь Чешик в "Актуальном интервью".

Игорь Чешик

Выпадение осадков было мозаичным и зависело от многих факторов, включая направление ветра, отчего и были поражены различные территории Российской Федерации, сегодняшней Украины и Республики Беларусь. В России доля загрязненных территорий меньше (в основном пострадала Брянская область), и это практически не сказалось на объемах сельскохозяйственного производства страны. В Украине такое же небольшое загрязнение не могло существенно оказать влияние на социально-экономический статус государства. "В Беларуси же радиационно опасными были признаны порядка 20 % территорий, а это пятая часть страны. Авария на ЧАЭС принесла существенный социально-экономический ущерб и дефицит бюджета. Тогда недосчитались приличного количества денег", - отметил специалист.

На протяжении 40 лет велась кропотливая работа - беспрерывно изучали составы почв, ставились эксперименты, выявлялись особые моменты возделывания на загрязненных землях сельскохозяйственных культур, продумывались варианты возвращения земель в хозяйственный оборот. "Изучали на примере различных культур меру накопления в них различных радионуклидов - цезия, стронция. Агрохимический анализ почв позволяет спрогнозировать и сделать рекомендации по выращиванию на этих территориях тех или иных культур", - рассказал Игорь Чешик.

По его словам, около 20 тыс. га было обратно введено в хозяйственный оборот, из них примерно 17 тыс. га - в Гомельской области.

"С одной стороны, это немного, но, с другой стороны, кроме фактора влияния государства, ученых, аграриев играет большую роль и временной фактор. Время медленно, но работает на нас, а научная работа ведется постоянно", - завершил Игорь Чешик.