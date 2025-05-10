Чернышов: История - строгая надзирательница, которая наказывает за незнание своих уроков

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Снос памятников воинам-освободителям Европы времен Второй мировой войны на Западе перерос в определенной степени фетишизм тамошних политиков.

Является ли это свидетельством, что на Западе преследуют идею не просто переписать историю, а вовсе стереть ее. Мнением на этот счет поделился в "Актуальном интервью" зампредседателя Государственной думы РФ Борис Чернышов.

Эксперт сразу указал, что Запад пытается преподнести все, что происходит, как проект "антиРоссия" и "антиБеларусь". Там, конечно, сносят памятники, однако не понимают самого главного. "Завтра можно снести все памятники, переписать все учебники по истории. Но к чему это приведет? Они не будут знать историю, а история не является учительницей, история - строгая надзирательница, которая наказывает за незнание своих уроков. Они сами себя обрекают на повторение самых плохих вещей", - выразил мнение он.

Борис Чернышов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3298309-cdf0-438e-99e5-da431ab3f08f/conversions/1c21ca7a-4f77-4e49-a630-f24045a9d3c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3298309-cdf0-438e-99e5-da431ab3f08f/conversions/1c21ca7a-4f77-4e49-a630-f24045a9d3c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3298309-cdf0-438e-99e5-da431ab3f08f/conversions/1c21ca7a-4f77-4e49-a630-f24045a9d3c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3298309-cdf0-438e-99e5-da431ab3f08f/conversions/1c21ca7a-4f77-4e49-a630-f24045a9d3c8-xl-___webp_1920.webp 1920w Борис Чернышов

Борис Чернышов отметил, что в Европе кричат, что у них не жизнь, а настоящий цветущий сад. В связи с чем эксперт задался вопросом: так почему от них убегают люди? "Да потому что переписывают историю и сами же попадают в ловушки, которые расставили", - сказал политический деятель.

Сейчас для них сносить памятники - такая историческая и политическая мода. Борис Чернышов