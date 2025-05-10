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Чернышов: История - строгая надзирательница, которая наказывает за незнание своих уроков
Снос памятников воинам-освободителям Европы времен Второй мировой войны на Западе перерос в определенной степени фетишизм тамошних политиков.
Является ли это свидетельством, что на Западе преследуют идею не просто переписать историю, а вовсе стереть ее. Мнением на этот счет поделился в "Актуальном интервью" зампредседателя Государственной думы РФ Борис Чернышов.
Эксперт сразу указал, что Запад пытается преподнести все, что происходит, как проект "антиРоссия" и "антиБеларусь". Там, конечно, сносят памятники, однако не понимают самого главного. "Завтра можно снести все памятники, переписать все учебники по истории. Но к чему это приведет? Они не будут знать историю, а история не является учительницей, история - строгая надзирательница, которая наказывает за незнание своих уроков. Они сами себя обрекают на повторение самых плохих вещей", - выразил мнение он.
Борис Чернышов отметил, что в Европе кричат, что у них не жизнь, а настоящий цветущий сад. В связи с чем эксперт задался вопросом: так почему от них убегают люди? "Да потому что переписывают историю и сами же попадают в ловушки, которые расставили", - сказал политический деятель.
Сейчас для них сносить памятники - такая историческая и политическая мода.
Также, по его словам, западные политики таким образом пытаются освободиться, как им кажется, от ненужного периода, когда советский солдат освободил Европу. "Но тем самым они себя порабощают, продвигают воцарение идей исключительности (нацизма, фашизма), разделения общества на ячейки, хотя, на самом деле, пододвигают себя только ближе к краю пропасти", - в завершение пояснил Борис Чернышов.