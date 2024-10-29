Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"

Древний Полоцк, колыбель белорусской духовности, письменности и государственности, встречает гостей областных "Дожинок". Весь агросезон хлеборобы Витебщины трудились, чтобы наш общий каравай был вкусным и ароматным.

8 ноября состоится подведение итогов их труда. В афише много ярких мероприятий: чествование хлеборобов, мастер-классы от народных умельцев, музыкальные подарки от лучших творческих коллективов региона, дегустации и интерактивные развлечения для всей семьи.

"Дожинки" для аграриев - особый праздник, который принято встречать колоритно. За время проведения ярмарки тружеников села участники и гости поднимались на главную творческую площадку севера Беларуси - Летний амфитеатр, знакомились с туристическим Браславом, перенимали передовой опыт аграриев Толочинского района.

В пятницу, 8 ноября, центром притяжения станет древний Полоцк.

Главный праздник аграриев развернется сразу на нескольких тематических локациях. Они уже готовы принять гостей областных "Дожинок". За настроение отвечает большая команда. На тематических локациях гости смогут прикоснуться к историческому наследию Витебщины, ознакомится с кулинарными традициями районов, поучаствовать в мастер-классах и сделать дожиночные сувениры.

Светлана Валюшкина, зампредседателя Полоцкого райисполкома:

"В 2024 году Полоцк неоднократно становился площадкой для проведения самых разных мероприятий. И мы рады, что в очередной раз будем приветствовать самых дорогих и важных для нас гостей, которые своим трудом доказали, что праздники - это замечательное завершение результативного труда".

Из Витебска в Полоцк доставили 150-килограммовый каравай. Он почти 2 м в высоту. В каждом ярусе (а их шесть) заложен особый смысл о нелегком труде хлеборобов, сплоченности (ее белорусы показывают каждую посевную и уборочную), традициях и современных подходах в АПК.