3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Чествование передовиков уборочной, народные подворья - в Корме все готово к "Дожинкам"
Чествование передовиков уборочной, выставка техники, народные подворья, торговые ряды и фуд-корты. Гомельская область в ожидании "Дожинок" - главного праздника урожая. В Год качества столицей торжеств юго-восточного региона Беларуси стал городской поселок Корма. Там живут гостеприимные и трудолюбивые люди, которые славят родную землю и приумножают ее богатства. Праздник хлеборобов венчает весь аграрный год и подводит итоги славного труда работников полей. По доброй традиции "Дожинки" - это не только масштабный агрофест, а еще и большой социальный проект.
Идеальное место для жизни - так сейчас о Корме отзываются местные жители. Готовиться к встрече с гостями стали задолго до торжеств. Сотни объектов, нужных людям, теперь украшают улицы и создают комфорт.
Валентина Сойчик, жительница г. п. Корма:
"Отремонтировали дороги - это первое, что нас, конечно, радует. И здания отремонтировали, покрасили, появились новые объекты. На стадионе построили новое здание тоже. Бассейн у нас был, там тоже сделали кое-какие работы".
Жительница г. п. Корма Валентина Супиченко отметила, что часто пользуется услугами автостанции, и там стало красиво и уютно.
Районный центр похорошел, всего за несколько месяцев преобразился до неузнаваемости. Все, что сделано в Корме к "Дожинкам", - это в первую очередь инвестиции в будущее. Это все останется для людей.
Уже открыты обновленная автостанция, центр социального обслуживания населения, детская школа искусств, новый амфитеатр. Новый отсчет в развитии и у сферы медицины. Доступность, качество и комфорт для жителей глубинки - государственный приоритет.
Леонид Арутюнянц, главврач Кормянской ЦРБ:
"Выполнены ремонтные работы в структурных подразделениях - таких как центральная районная поликлиника, приемное отделение нашего учреждения. Ремонты проведены в дневном стационаре, отремонтированы инфекционное и терапевтическое отделения, что создало комфортные условия для наших пациентов. Также закуплено оборудование - электрокардиографы, дефибрилляторы".
"Заботятся, спасают нас. Ремонт красиво сделали. Оборудование, кровати новые, окна поставили и двери. Хирургическое отделение отремонтировали", - рассказала пациентка Кормянской ЦРБ Алла Болбукова.
Благоустройство затронуло и центральный стадион "Сож". В подарок местные жители получили целый мини-городок для занятий спортом.
Евгений Герилович, завсектором спорта и туризма Кормянского райисполкома:
"В рамках реконструкции стадиона нам построили новое футбольное поле, сделали беговые дорожки с искусственным покрытием. Есть сектор для прыжков, баскетбольно-волейбольная площадка, две площадки для пляжного волейбола, построена хоккейная коробка".
По-народному и с душой тружеников полей в Корме будут чествовать в субботу, 12 октября. Организаторы обещают: праздник хлеба, труда и любви к родной земле состоится при любой погоде. Поддерживать настроение будут лучшие коллективы Гомельской области.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием
Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны, чтобы потом исправлять недостатки
Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Политика
Все
Общество
Все
Первый в Беларуси интерактивный партизанский лагерь для туристов открыли в Ивьевском районе
Могилев встречает "Марафон единства". Что в программе?
Швед: На данный момент в Беларуси самый низкий уровень преступности за весь период суверенитета
Там инвестируют в юных гениев - что разрабатывают в Национальном детском технопарке Беларуси
В мире
Все
Ракетная система "Орешник" - ответ на действия стран НАТО в отношении России, заявил Путин
Число жертв израильских бомбардировок на востоке Ливана возросло до 47
Путин: США толкают весь мир к глобальному конфликту
Запад не оставляет Грузию в покое. В Тбилиси прибудет миссия по изучению прошедших выборов
Регионы
Все
Происшествия
Все