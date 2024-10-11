Чествование передовиков уборочной, народные подворья - в Корме все готово к "Дожинкам"

Чествование передовиков уборочной, выставка техники, народные подворья, торговые ряды и фуд-корты. Гомельская область в ожидании "Дожинок" - главного праздника урожая. В Год качества столицей торжеств юго-восточного региона Беларуси стал городской поселок Корма. Там живут гостеприимные и трудолюбивые люди, которые славят родную землю и приумножают ее богатства. Праздник хлеборобов венчает весь аграрный год и подводит итоги славного труда работников полей. По доброй традиции "Дожинки" - это не только масштабный агрофест, а еще и большой социальный проект.

Идеальное место для жизни - так сейчас о Корме отзываются местные жители. Готовиться к встрече с гостями стали задолго до торжеств. Сотни объектов, нужных людям, теперь украшают улицы и создают комфорт.

Валентина Сойчик, жительница г. п. Корма:

"Отремонтировали дороги - это первое, что нас, конечно, радует. И здания отремонтировали, покрасили, появились новые объекты. На стадионе построили новое здание тоже. Бассейн у нас был, там тоже сделали кое-какие работы".

Жительница г. п. Корма Валентина Супиченко отметила, что часто пользуется услугами автостанции, и там стало красиво и уютно.

Районный центр похорошел, всего за несколько месяцев преобразился до неузнаваемости. Все, что сделано в Корме к "Дожинкам", - это в первую очередь инвестиции в будущее. Это все останется для людей.

Уже открыты обновленная автостанция, центр социального обслуживания населения, детская школа искусств, новый амфитеатр. Новый отсчет в развитии и у сферы медицины. Доступность, качество и комфорт для жителей глубинки - государственный приоритет.

Леонид Арутюнянц, главврач Кормянской ЦРБ:

"Выполнены ремонтные работы в структурных подразделениях - таких как центральная районная поликлиника, приемное отделение нашего учреждения. Ремонты проведены в дневном стационаре, отремонтированы инфекционное и терапевтическое отделения, что создало комфортные условия для наших пациентов. Также закуплено оборудование - электрокардиографы, дефибрилляторы".

"Заботятся, спасают нас. Ремонт красиво сделали. Оборудование, кровати новые, окна поставили и двери. Хирургическое отделение отремонтировали", - рассказала пациентка Кормянской ЦРБ Алла Болбукова.

Благоустройство затронуло и центральный стадион "Сож". В подарок местные жители получили целый мини-городок для занятий спортом.

Евгений Герилович, завсектором спорта и туризма Кормянского райисполкома:

"В рамках реконструкции стадиона нам построили новое футбольное поле, сделали беговые дорожки с искусственным покрытием. Есть сектор для прыжков, баскетбольно-волейбольная площадка, две площадки для пляжного волейбола, построена хоккейная коробка".