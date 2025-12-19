Диалог между гражданами и властью - это самое главное, что должно быть в любой стране. Таким мнением поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Российского госуниверситета управления Максим Чирков.

Он отметил, что в Республике Беларусь такой диалог выстраивается достаточно эффективно. В европейских странах фактически нарушаются избирательные права граждан (достаточно вспомнить выборы в Румынии), а неугодных кандидатов снимают с выборов. "Это подрывает доверие к действующей власти. И эта история в странах Евросоюза будет продолжаться, потому что нынешний контрпродуктивный курс европейских правительств идет абсолютно вразрез с мнением простых граждан ЕС. И это приведет к очень печальным последствиям, если не будет остановлено", - уверен доцент.

Максим Чирков:

"Такие нарушения прав граждан Евросоюз транслирует и на другие страны, в частности Республику Молдову, которая тоже находится под серьезным влиянием Европейского союза. Посмотрите, что там происходит. Это фактически фальсификация выборов, референдумов по европейскому сценарию. Фальсификация всех этих вещей и верификация результатов с помощью европейской прессы и получение нужного результата с помощью европейского финансового влияния - это такая суровая европейская действительность".